PLENKOVIĆ UVERAVA: Hrvatska bi do 1. maja trebalo da ima oko milion doza vakcina

"Vlada je do sada naručila 6,8 miliona doza vakcina protiv koronavirusa, a do sada je došlo njih oko 430.000. Do 1. maja trebalo bi biti oko milion doza vakcina u Hrvatskoj. Sve je to nešto sporije od očekivanja", kazao je Plenković.

Smatra i da problemi nastaju u ogromnim narudžbinama prema farmaceutskim kompanijama, ne samo iz članica EU već i iz drugih zemalja širom sveta.

Naveo je i da je u Briselu iskazao snažan interes Hrvatske da se dinamika isporuka ubrza jer je Hrvatska turistička zemlja koja želi da uđe u turističku sezonu sa što više vakcinisanih hrvatskih građana i da obezbedi mehanizme na nivou EU da se sloboda kretanja napravi na način koji je siguran.

Najavio je i da će Evropska komisija izaći sledeće nedelje s predlogom potvrde za tri kategorije građana - oni koji su ili vakcinisani, ili imaju negativni test ili su preboleli kovid.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir