TRAŽI SE PETARDA VIŠE Puljani zadnjeg dana 2021. godine navalili da kupuju pirotehniku, i sami prodavci iznenađeni! Police prazne!

I sami prodavci su bili iznenađeni, kažu da nisu očekivali ovoliku navalu, pa su zbog zakonskih odredbi naručivali manje porudžbina nego prethodnih godina.

Ipak, kupci kao da su čekali zadnjih dana, pa su ispraznili sve police, ostalo je tek nekoliko kompleta po cijeni od 1.000 kuna (1 evro-7,5 kuna) za koje očajne mušterije ne gledaju cijenu da bi pucale u pravi put za kraj godine.

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova od 15. decembra 2021. do 9. januara 2022. godine ponovo sprovodi akciju „Mir i dobro“ u cilju sprečavanja nedozvoljene upotrebe oružja, pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava tokom Božića i Nove godine. praznici.

On upozorava da petarde i rakete nisu deo praznične atmosfere i da njihovo neoprezno i nestručno rukovanje može izazvati ozbiljne posledice.

Pirotehnička sredstva nisu bezbedna, posebno kada su u dečijim rukama, kažu i dodaju da mogu da izazovu požar, a njihova upotreba može biti veoma opasna u zatvorenom prostoru i na mestima gde se okuplja veliki broj ljudi.

Pored toga, podsećaju da je od ove godine zabranjena prodaja i upotreba petardi i petardi kategorije F2 i F3. Ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, kao što su rakete i vatromet, mogu da koriste samo lica starija od 18 godina i to samo do 1. januara. Posle tog datuma, navedena pirotehnička sredstva se više ne smeju koristiti, tvrde.

Osobe mlađe od 18 godina, a starije od 14 godina mogu da koriste samo pirotehnička sredstva F1, kao što su bengalske šibice, male petarde, konfete, žabe, bombe za pse, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i slično. Ova pirotehnička sredstva i dalje mogu da se koriste posle 1. januara, ali iako se smatraju „dečjim” pirotehničkim sredstvima, nikako ih ne mogu koristiti deca mlađa od 14 godina.

Kazne za one koji se ne pridržavaju propisa su prilično visoke, pa je za roditelje i staratelje dece koja koriste pirotehnička sredstva propisana kazna od 1.000 do 3.000 kuna, dok je za građane koji bacaju petarde ili koriste pirotehnička sredstva predviđena kazna od 5.000 propisana je.do 15.000 kn. Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 kuna mogu se kazniti pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina ili prodaju nedozvoljenu pirotehniku.

Kurir.rs/Glas Istre