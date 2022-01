DA LI TI SE SVIĐA? Dečak poslao crtež automobila Rimcu, njegov odgovor oduševio sve FOTO

"Mate Rimac, zanima me da li ti se sviđa. Kad bih to znao puno bi mi značilo. Predstavljam ti moj dizajn Rimac c3 kupea“, napisao je dečak.

Ubrzo je stigla pohvala za dečaka, i to od Mate Rimca.

"Jako lep posao. Sviđa mi se da si primenio naše 'Design DNA' elemente - kravatu na boku auta, dizajn prednjeg kraja Nevere... Super si to primetio! Samo mi nije baš jasan auspuh iza. Skica je samo jedan mali deo ukupnog procesa dizajna auta, ali vidim da imaš smisla za to. Predlažem da malo vidiš po Jutjubu kako se rade 3D modeli i da se edukuješ u tom smeru. Uz 10 godina mnogo rada i truda, možeš biti dizajner do svoje 23. godine. Nadam se da ćeš onda dizajnirati buduće Bugatije i Rimac aute! Sretno ti", napisao je Rimac.

Lokalni mediji su odmah preneli ovu priču, a ddgovor Rimca oduševio je javnost. Prikupio je čak 900 lajkova, a ljudi su počeli da komentarišu Rimčev postupak i pružanje podrške.

"Svaka ti čast. Stvarno si čovek. Tako se motiviše", "Bravo majstore", samo su neki od komentara.

