KIJEV OPLEO PO MILANOVIĆU Izjava predsednika Hrvatske izazvala buru: Kao da govori ruski zvaničnik! Premijer se izvinjava

Milanović je juče izjavio, između ostalog, da Ukrajini nije mesto u NATO-u i prozvao SAD za podsticanje "državnog udara" 2014. godine.

On je naveo da Hrvatska neće biti vatrogasac u vezi sa poslednjim dešavanjima u Ukrajini i da će se svaki do poslednjeg hrvatskog vojnika povući iz Ukrajine ukoliko dođe do eskalacije, prenosi Srna.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izvinio se u utorak Ukrajini zbog izjave predsednika države da je to jedna od najkorumpiranijih zemalja i odbacio predsednikove izjave da će povući hrvatske vojnike iz Ukrajine jer ih tamo ni nema.

Milanović je ranije rekao da je "Ukrajina i dalje jedna od najkorumpiranijih zemalja na svetu, ekonomski stagnira i nije dobila ništa od EU". On je takođe rekao da Hrvatska "nema ništa" sa sukobom u Ukrajini i da će, dođe li do eskalacije, povući "do zadnjeg vojnika", prenela je Hina.

- Koliko je meni poznato, hrvatskih vojnika u Ukrajini nema, rekao je premijer novinarima i dodao da se kontingent hrvatske vojske koji je bio u Poljskoj vratio upravo ovih dana.

Milanovićeve izjave su nestvarne, njegova izjava o Ukrajini kao korumpiranoj zemlji je uvredljiva, rekao je on, prenosi Blic.

- Ovim putem se izvinjavam Ukrajincima, Ukrajinkama, u ime hrvatske Vlade izvinjavam se Ukrajini, jednoj od prvih država koja je priznala državu Hrvatsku i koja trenutno ima okupirane delove, kao što je imala Hrvatska, naveo je Plenković.

Milanovićevu izjavu da Ukrajina nije dobila ništa od EU demantovao je podacima da je Evropska unija, što bespovratne pomoći, što zajmova dala do sada 17 milijardi evra, a najavila je novu pomoć.

- U prvi tren sam pomislio da je to nekakav ruski zvaničnik koji govori, rekao je Plenković.

Na novinarsko pitanje hoće li vojnici Hrvatske, članice NATO, učestvovati u operaciji ako dođe do sukoba, premijer je odgovorio protivpitanjem "Odakle su uopšte sve te teze?".

- Politika Hrvatske je deeskalacija napetosti, sprečavanje eventualnog sukoba, podrška teritorijalnoj celovitosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine, rekao je Plenković.

Kurir.rs