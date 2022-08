SRPKINJA DOŽIVELA STRES NA RECEPCIJI HOTELA! Isidora jedva dočekala da sa decom stigne na more u Hrvatsku, a onda je doživela ŠOK

"Hrvatska, Biograd na moru, kuća za odmor", glasio je oglas koji je Isidora Martinov slučajno našla preko Gugla na jednoj platformi za oglase. Pored slike prelepog apartmana na Jadranu, pažnju joj je privukla i cena - svega 50 evra po danu.

Zvučalo je previše lepo da bi bilo stvarno, pa ipak, rešila je da kontaktira Petra, mladića iz Beograda koji je oglasio vikendicu. Kako se na kraju ispostavilo, njena intuicija je bila na mestu, jer, čitava ponuda je bila prevara.

Isidora Martinov, nastavnica nemačkog jezika iz Novog Bečeja, imala je želju da svojoj deci ove godine pokaže hrvatski deo Jadrana, zbog čega je pokušala da nađe povoljan smeštaj. Kada je na Guglu ukucala pojam koji je želela, među prvim predlozima pojavio joj se oglas za vilu u Biogradu na moru, postavljen na jednoj platformi za oglase.

Ubrzo, kada su komunikaciju na Petrovu inicijativu preneli na Viber, dobila je slike kuće i ostala oduševljena. Ono što nije znala u tom trenutku, jeste to da ispred sebe ima slike luksuznog naselja Buqez eco resort u Pakoštanima, gde se za 10 dana letovanja plaća preko 1.700 evra, a ne 500 koliko iznosi "cenovnik" prema Petrovim cenama.

Na njenu sreću, ipak je poslušala svoju intuiciju malo, te je umesto svih 500, prevarantu iz Beograda i pored insistiranja, uplatila samo 150 evra.

hrvatsko primorje/ilustracija foto: Shutterstock

-Petar Vidojković iz Beograda je postavio oglas na jednom oglasnom servisu gde je napisao da izdaje kuću za odmor na Hrvatskom primorju, Biograd na moru, Pakoštane (Buqez resort). Kontaktirala sam ga preko sajta da mi pošalje fotografije kuće. Nakon što sam mu dala svoj broj telefona, dotični mi je poslao fotografije kuće za koju je tvrdio da je njegova i da je izdaje za 50 evra na dan. Čuli smo se telefonom nekoliko puta pošto sam ja bila malo skeptična ali je uspeo da me ubedi da je kuća njegova, započinje ona svoju priču za "Blic".

Uprkos tome što je insistirao da mu uplati čitrav iznos na račun u banci, Isidora nije to želela da učini, već mu je uplatila "samo" 150 evra u dinarskoj protivvrednosti. Tom prilikom, dobila je na Viber i lokaciju smeštaja. Prema planu, aranžman je trebalo da počne 1. avgusta.

Biograd na moru foto: Shutterstock

-Obzirom da smo imali u planu da letujemo 7 dana, rekao je da to košta 350 evra i da moram sve da platim unapred. Pošto sam se plašila da nije možda u pitanju prevara, nisam htela da uplatim ceo iznos te sam mu uz dogovor sa njim 11.07.uplatila na tekući račun 17.700 dinara što je 150 evra. Na viber mi je slao lokaciju resorta kako bismo mogli da ga nađemo kada stignemo u Pakoštane. Zakup kućice bio je dogovoren od 01. 08. tako da smo 31. 07. moj partner, brat, dvoje dece i ja krenuli put Pakoštana, ispričala je ona.

Tokom vožnje ka Jadranu, vladala je dobra atmosfera, uz neskriveno ushićenje što će boraviti u jednom od bisera Jadrana. Sve to, palo je u vodu onoga trenutka kada su u Pakoštanima izašli iz vozila i stali pred recepciju. Tada su saznali da kao vlasnici ne postoje ni Petar, ni Sandro kao vlasnici kuća, kao i da njih uopšte nema u sistemu rezervacija.

hrvatsko primore/ilustracija foto: Shutterstock

-Kada smo stigli otišli smo na recepciju rizorta da se raspitamo kada je ulaz u smeštaj i tada doživljavam najstrašniji stres. Devojka koja radi na recepciji saopštila mi je da tamo nema kuću niko ni iz Srbije niti iz Hrvatske, da su vlasnici sve stranci jer su te eko kuće izuzetno skupe, da mi nemamo rezervisan smeštaj i da nikada nisu čuli za Petra. Pokazala sam joj fotografije kuće koje mi je dotični slao. Ona me je odvela do te kućice broj 7 gde su bili smešteni neki turisti da bi mi pokazala da smo prevareni. Vraćamo se do recepcije da devojka pogleda u sistemu ko je vlasnik te nalazi da je vlasnik kuće za koju je meni Petar slao fotografije građanin Češke. Tada shvatam zaista da smo prevareni, priča Isidora.

Biograd na moru foto: Shutterstock

Radnici rizorta, shvativši šta se dešava, dali su im šifru za wifi, kao i mogućnost da deca provedu dan na plaži, odnosno, učinili su sve što je bilo do njih dok se petoro Srba ne snađe za smeštaj. Preko poruka, Isidora je nastavila komunikaciju sa Petrom, koji se i pored činjenica pravio nevešt, igrajući i dalje svoju ulogu "vlasnika apartmana".

-Šaljem Petru poruku na Viber zovem ga na mobilni beskonačno puta ali on mi se naravno ne javlja na telefon da bi mi tek uveče napisao da je u pitanju nesporazum i da će mi vratiti novac koji naravno nije vratio, kaže nam Isidora.

Šteta koju je pretrpela, srećom nije bila velika, ali ipak, nisu imali novca da ostanu u Hrvatskoj, te su se kolima uputili ka Crnoj Gori gde su na kraju i proveli godišnji odmor. Za vreme odmora tamo, ali i po povrtaku u Srbiju, nastavila je prepisku sa Petrom, koji joj i dalje nije vratio novac.

Razlog zbog čega su svi pali na njegovu priču, pored niske cene na ovoj i više nego atraktivnoj lokaciji, krije se i u činjenicama koje prevarant prezentuje zbog čega tako povoljno izdaje smeštaj.

Po savetu advokata, ali i razgovoru sa policijom, Petru će ovih dana na adresu stići opomena pred tužbu. Nakon toga, sledi prijava i postupak, jer, kako Isidora tvrdi, saznala je nakon kontaktiranja servisa na kojem je našla smeštaj, da nažalost nije jedina, te i da je spisak oštećenih veći.

-U telefonskom razgovoru, Petar mi je rekao da u rizortu poseduje dve nekretnine. Jednu u vrednosti od 70.000 i jednu od 90.000 evra. Predstavio se kao biznismen koji radi sa Kinezima i rekao da kuću izdaje za tako malo novca čisto da ne stoji prazna. Sve ovo je jedno loše i stresno iskustvo koje želim da podelim sa građanima kako ne bi došli u situaciju u koju sam došla ja, jer to nije samo izgubljenih 150 evra već jedan jako veliki stres pogotovo kada se vodi dvoje dece, zaključuje ona na kraju razgovora.

Kurir.rs/Blic