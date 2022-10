HRVATSKA NEĆE OBUČAVATI UKRAJINSKE VOJNIKE! Milanović: To je dovođenje rata u našu zemlju

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da će kao vrhovni komandant biti protiv ideje da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici.

To bi, kako kaže, značilo dovođenje rata u Hrvatsku.

"Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni i to je to. Dalje od toga ne. Kao vrhovni komandant neću to odobriti. Nisam čuo za predlog, ali unapred kažem to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku", poručio je Milanović.

Milanović je to rekao novinarima posle svečane inauguracije rektora Univerziteta u Zagrebu Stjepana Lakušića.

"Unapred kažem nemojmo ići u to, a za sve što mislimo da doniramo - na to nemam uticaj. To su materijalna sredstva, to određuje vlada. To podržavam samo ako ćemo vrlo jasno dobiti zamenska sredstva. Ne mogu podržati lišavanje krvotoka hrvatske odbrane. Hrvatska odbrana je na prvom mestu, onda dugo ništa, onda NATO i onda ostali", naveo je Milanović.

Kurir.rs/B92