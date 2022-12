"TOMPSON JE NJIHOVA IKONA, NE KRIVIM HRVATSKE FUDBALERE" Štrbac: Oni to smatraju kao ljubav prema domovini, ne kao veličanje zla

Divljanje ustaštva nakon završenog Svetskog prvemstva u fudbalu se ne smiruje, a poslendji u nizu bio je Dejan Lovren, koji je slavio uz Tompsonove pesme.

Savo Štrbac je komentarisao intervju fudbalera Dejana Lovrena nakon skandala pevanja ustaških pesama, kada je rekao da mu niko ne može to zabraniti.

- Ja sam slušao Lovrena, često je spominjao da ima prijatelje Srbe i podržavao je Đokovića, ali je rekao da mu niko ne može zabraniti da peva pesme koje on hoće. Tomspon, čije pesme oni pevaju, je ikona za njih. Svi su oni odrasli na tim domoljubivim pesmama, još od malena. Ne vide ništa zlo u tome, već smatraju to kao doprinosom i ljubavi prema državi - rekao je Štrbac, pa se osvrnuo na omladinu koja je odgojena na taj način:

- Ja ne krivim njih, već sistem koji je napravio od njih takve ljude da ne razlikuju dobro od zla. Svi segmenti društva su ih napravili takvim, ulica, porodica, škola, crkva... Tompson je za njih ikona. Da biste dobili drugačiju omladinu trebalo bi upregnuti sve te segmente društva. Trebalo bi ih edukovati u drugačijem pravcu, to je jedan proces. Lovren je otišao sa 3 godine u Nemačku kao izbeglica, a on je odgajan da su ga Srba tamo oterali. Jedan novinar je rekao da bi sve te fudbalere i omladinu trebalo edukovati i voditi u Jasenovac i pokazati im šta su uradili, ali oni to ne rade.

Sve tvrdnje su demantovane što se tiče sinoćne pucnjave na KFOR u Zubinom Potoku, a sukobima i provokacijama ne nazire se kraj.

Doduše, ako taj rep nema svoj kraj, jedino preostaje da se osvrnemo na njegov početak.

Gorepomenutim povodom, gosti u jutarnjem programu na Kurir televiziji bili su prof. dr Miloje Pršić, istoričar i Savo Šrtbac, predsednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas.

Prvo je istoričar rekao da projekat Velike Albanije potencira Nemačka, a to čini već 23 godine.

- Trebalo bi očekivati eskalaciju sukoba, na tome insistiraju prištinske vlasti tako što provociraju sukobe. Pokušavaju da ostvare neostvarivo, istorijski je to srpska teritorija. Tu ne može da bude nikakve nagodbe ili dileme. Projekat o stvaranju nezavisne države Kosovo, odnosno Velike Albanije nije ništa novo. Ako malo zađete u istoriju videćete kompletan projekat, ali njega sada potencira Nemačka, a to radi još od 1989. godine i od tad su krenuli problemi na Balkanu - započeo je Pršić, pa dodao:

- Ovo je međaš u kreiranju problema na Balkanu. Prvo je bilo razbijanje Jugoslavije, pa razbijane Srba, a sada stvaranje Velike Albanije. Suština je da prodor nemačkih interesa, koji su zacrtani još u 19-om veku, ka egejskom moru, kreira terorističke organizacije i finansirala je sve 1998. i 1999. godine. Nemačka je nakon Drugog svetskog rata imala regulativu da njene jedinice nemaju pravo da učestvuju van svoje teritorije, a to su poništili i po prvi put nakon Drugog svetskog rata su dejstvovali na području Srbije, odnosno KiM.

Štrbac je rekao da su scenariji ratovanja pod istim kalupom, kao i to da se veliki broj Srba tereti za ratne zločine u Hrvatskoj, a da nemaju nikakvu pomoć za to.

- Postoje proizvođači ratova na globalnom nivou. Čini mi se da su oni isti, ovo su sve već viđene scene. Kada dođe do pucnjave, istina prva strada. Mnogo sličnosti postoje u svim tim događajima. Hapšenja na Kosovu su takođe viđena, u Hrvatskoj se, sada u decembru, tereti 71 osoba za ratne zločine, a to su pretežno Srbi, ali niko o tome ne priča - rekao je Štrbac.

