ADVOKATICA HRVATA UHAPŠENIH U ZAMBIJI: Nadam se da to nije istina, da nismo tako nisko pali

Još nema nikakvih zvaničnih informacijama o hrvatskim državljanima koje u utorak imigracijska služba u Zambiji nije pustila da napuste tu afričku državu, nakon što ih je sud u Ndoli pustio na slobodu i naložio da napuste Zambiju u roku od 48 sati, piše Slobodna Dalmacija.

Nažalost, nakon što su prošli čak i carinsku kontrolu, njih je zaustavila imigracijska služba koja je reagovala na navodnu anonimnu prijavu koju je primila. Da bi stvar bila još gora i dramatičnija, prema nezvaničnim informacijama, tu je prijavu protiv Hrvata u Zambiji podneo neki, za sada neimenovani hrvatski državljanin.

- Još nemamo nikakvu službenu informaciju ko je i zašto ponovo prijavio Hrvate. Kada me pitate radi li se o prijavi nekog hrvatskog državljanina, mogu samo reći kako se nadam da nismo tako nisko pali i da želim da verujem kako su to informacije "rekla-kazala". Svi smo očekivali da će oni već biti u Hrvatskoj, a onda je iz meni za sada nepoznatih razloga došlo do tog neverovatnog obrta. U kontaktu sam s roditeljima mojih klijenata i oni su šokirani isto kao i ja. Odmah smo "na sve strane" poslali zvanične upite i čekamo zvanični odgovor - rekla je advokatica Sandra Marković, specijalista iz oblasti ustavnog prava koja zastupa jedan hrvatski par, uhapšen u Zambiji.

Prema Lusaki, glavnom gradu Zambije krenuo je iz Južnoafričke Republike (JAR) i hrvatski veleposlanik u Pretoriji koji je nadležan za Zambiju i koji bi trebalo, u razgovoru s visokim zambijskim zvaničnicima takođe da utvrdi o čemu je reč i zbog čega Hrvatima nije dozvoljeno da napuste Zambiju.

