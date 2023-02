BILI SMO U SUKOBU OKO DECE, OBEĆAVAM DA TO NEĆU PONOVITI: Zagrepčanka (34) osuđena jer je bivšem mužu zapalila skupoceni automobil

Zagrepčanka Ivana (34) je proglašena krivom i osuđena jer je u februaru prošle godine zapalila BMW bivšeg supruga na parkingu, Sve se dogodilo između 23.30 i 00.30 sati u Ulici Cvijete Zuzorić u Zagrebu, a vatra je oštetila još jedan automobil.

Prema presudi donesenoj ovih dana, Ivana je izazvala opasnost po život i imovinu većeg obima:

„Na parkingu je prišla automobilu BMV 320 D, vlasništvo njenog bivšeg supruga, a pored prednjeg desnog točka stavila je peškir koji je prethodno zapalila, od čega su se zapalile gume na točkovima. Vatra se proširila na ceo prednji desni deo, i deo unutrašnjosti automobila. Nakon toga se požar proširio na susedni parkirani automobil Škoda Oktavija, na kome je izgoreo prednji levi deo. Dakle, požarom je izazvala opasnost po život ili telo ljudi i imovinu većeg obima, čime je počinila krivično delo protiv opšte bezbednosti, dovodeći u opasnost život i imovinu opšteopasnom radnjom ili sredstvom“, navodi se u presudi.

Ona je u potpunosti priznala sve za šta je optužena. Izrazila je iskreno žaljenje i kajanje zbog počinjenog krivičnog dela.

„Tada sam bila u sukobu sa bivšim mužem zbog naše zajedničke dece i sve sam to shvatila preozbiljno i prenasilno reagovala. Obećavam da ću se kloniti takvih stvari u budućnosti. Posle svega sam se izvinila bivšem mužu i sada smo u boljim odnosima nego tada. Pored toga, bivši suprug mi je rekao da me neće tužiti za štetu nanetu njegovom automobilu. Nisam do sada uopšte osuđivana, ovo je izolovan incident', naglasila je ona.

Osuđena je na godinu dana uslovno i pristala je na kaznu. Sudija je kao olakšavajuće okolnosti uzeo njeno priznanje, izraženo žaljenje i kajanje, korektno držanje pred sudom, činjenicu da je zaposlena, majka maloletne dece i da nije osuđivana.

