SNEG U HRVATSKOJ IZAZVAO SUDARE I PROBLEME NA PUTEVIMA: Zuastavljen i pomorski saobraćaj (VIDEO)

U nekim delovima Hrvatske počeo je da pada sneg, a saobraćaj dodatno otežavaju i nezgode na putevima. Sneg je pao oko Gospića, a na Platku i veća količina.

Zbog saobraćajki na auto-putu A7 između tunela Katarina i Škurinje i u smeru GP Rupa i na auto-putu A1 između čvorova Žuta Lokva i Brinje vozi se uz ograničenje brzine, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK) pozivajući vozače na oprez.

Sneg u Gorskom kotaru i na planinama

Sneg pada mestimično u Gorskom kotaru. Kolovozi su mokri ili vlažni i klizavi od kiše u većem delu zemlje, a magla smanjuje vidljivost u unutrašnjosti. Na putevima duž Jadranske magistrale HAK upozorava na moguće odrone, a vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova u prekidu su trajektna linija: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, katamaranske linije: Vis-Split, Ubli-Vela Luka- Hvar-Split , Lastovo-Korčula-Dubrovnik i Mali Lošinj-Cres-Rijeka i brodske linije: Mali Lošinj - Unije - Susak i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

Dalmacija danas piše da je prvi sneg ove jeseni pao na planinama Dalmacije - Dinari, Kamešnici, Biokovu, a snežnih pahulja bilo je na vrhu Svilaje i Mosora.

U Hrvatskoj će tokom dana sa zapada doći do razvedravanja. Vetar na kopnu će biti umeren severozapadni i zapadni, na istoku i s jakim udarima, popodne u okretanju na jugozapadni. Duž obale umeren i jak severozapadnjak prema noći će biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura do 13, duž obale i na ostrvima do 18 stepeni.

Kurir.rs/net.hr