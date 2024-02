"ZAKLJUČAO JE VRATA I PITAO 'JESI LI SE OPUSTILA?'" Žena došla na pregled, a zbog onoga što je doživela odmah je otišla u policiju

Žrtva, danas 39-godišnja žena, došla je 9. oktobra 2021. godine na rutinski ginekološki pregled u bolnicu, gde ju primio sada nepravosnažno osuđeni doktor, a pokazaće se ubrzo da je to za ženu bio pregled iz noćne more.

Prema njenom svedočenju, nakon što je ušla u ordinaciju, doktor je zaključao vrata pa je, pod izgovorom da će joj umanjiti strah i nelagodu od predstojećeg pregleda, jednom rukom zagrlio oko ramena i privukao k sebi, a drugom je rukom dodirivao po grudima i zadnjici preko odeće.

Nakon što je žena legla na ginekološki stol, doktor ju je prvo prstima dodirivao po polnom organu pitajući je: "Je li se opustila?", a onda je s ultrazvučnom sondom obavio vaginalni pregled. Potom joj je rekao da se okrene na stomak i malo podigne zadnjicu pa je ponovno obavio pregled sa sondom, a potom i pregled prstima.

Nakon toga joj je rekao da se još malo povuče unazad, a onda je na svoj polni organ stavio prezervativ i više puta svoj polni organ stavio u njen. Žena je nakon toga skočila sa stola u upitala ga šta je to bilo, na što joj je on odgovorio da se smiri, da je reč o pregledu s dva prsta i da se ništa nije dogodilo, no videla je da je mahinalno povukao pantalone prema gore.

Odmah je rekla da će ga prijaviti policiji, a on joj je, prema njenom iskazu, odgovorio da mu je to hvala za sve što je učinio za nju i da se on jedini brinuo za njeno zdravlje. Nakon što je izašla iz ordinacije, sve je ispričala svom dečku, a onda su otišli u policiju i sve prijavili. U policiji je ispričala i kako je u dva ranija navrata tokom pregleda 22. februara i 14. juna 2021. godine, doktor takođe u zaključanoj ordinaciji dodirivao po grudima i zadnjici preko odeće, a onda i prstima prelazio preko njenog polnog organa uz isto pitanje: ‘je li se sada opustila?‘.

Doktor je u svojoj odbrani tokom istrage odbacio sve tvrdnje pacijentkinje, ističući kako se poznaju unazad pet godina i da joj je obavio jedan operativni zahvat i nastavio dalje da je lečiti. Istakao je da se vrata ginekoloških ambulanti zaključavaju zbog privatnosti pacijenata, pa je tako i on postupao. Odbacio je i tvrdnju da ju je dirao po grudima i zadnjici, kazavši da je samo u jednom trenutku stavio svoju levu ruku na njeno rame.

Što se tiče UZV pregleda, kazao je da nije mogao pronaći levi jajnik, na koji se ona žalila da je boli, pa joj je predložio pregled u trbušnom položaju na što je ona pristala. Sondom je pronašao jajnik i utvrdio da je sve u redu, ali je rekao da će obaviti i pregled prstima. Kazao joj je da se pomakne prema nazad, pri čemu se, kako je ispričao, žena nabila na njegova dva prsta, nakon čega je skočila i pitala ga šta je to bilo.

Kazao joj je da se smiri, da pokušava da je pregledati s dva prsta, a onda se, u trenutku kada se ona počela povlačiti prema nazad, dok je ustajao, mahinalno povukao pantalone gore iz čega je ona, kako tvrdi, izvela pogrešan zaključak. Za događaj u februatu rekao je da je ona njega zagrlila i bila vidno raspoložena i da ju je on potapšao po leđima, dok u junu, prema njegovim rečima, nije bilo nikakvog fizičkog kontakta.

Njegov advokat istakao je da su veštačenja pokazala da u i oko vagine nema DNK okrivljenika, kao što niti na polnom organu i gaćicama nema DNK oštećenice i da je u tim uslovima i prostoru takva radnja nemoguća. Žena, inače, od tog događaja ima traume te je potražila i psihološku pomoć.

