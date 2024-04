SIN POLIVAO STAN SVETOM VODICOM, MAJCI SE NIJE DOPALO, NASTAO HAOS: Bizarna svađa u Hrvatskoj, policija morala da reguje

Darko je proglašen krivim i osuđen je zbog bizarne svađe s majkom oko svete vodice.

Prema pravosnažnoj presudi, sin (50) je krajem marta ove godine oko 8.30 sati u stanu u Zagrebu “počinio nasilje u porodici na štetu majke Mande (88)”.

Nakon što mu je rekla da prestane da šprica po stanu svetu vodu jer on nije sveštenik da blagosilja stan, on to nije prestao da radi.

Majka ga je zbog toga polila čašom vode, nakon čega ju je odgurnuo kako ga ne bi ponovno polila vodom, zbog čega je izgubila ravnotežu i pala na pod, što je kod majke izazvalo osećaj straha i uznemirenosti.

Majka je pozvala svoju kćer koja je odmah pozvala policiju na intervenciju. Dakle, sin je počinio nasilje u obitelji na štetu majke primenom fizičke sile usled koje nije nastupila telesna povreda, saopšteno je.

Ali, Darko ne mora da plati kaznu, već mu je izrečena “zaštitna mera zabrane uznemiravanja žrtve nasilja u porodici, majke Mande, s adresom stanovanja u Zagrebu, u trajanju od jednog meseca”.

Kako su se svi odrekli žalbe, presuda je odmah postala pravomoćna. Zaštitnu meru proveravaće zagrebačka policija u idućih mesec dana. Darko je, inače, zaposlen u državnoj upravi.

