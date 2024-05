MAGIČAN PRIZOR NA HRVATSKOM NEBU: Slike retkog fenomena se šire mrežama, ljudi oduševljenim onim što vide (FOTO)

Prizori polarne svetlosti sinoć su se mogli videti na nebu iznad Hrvatske.

"Došlo je do serije jakih erupcija iz sunčevih pega, došlo je do jakog koronalnog izbacivanja. Taj materijal je stigao do Zemlje za dva dana, izazvao je auroru koja je vidljiva golim okom. To je trebalo da se desi pre jutra, ali je već bilo vidljivo sinoć. To je fantastična aktivnost“, rekao je Boris Štromar, direktor Astronomskog društva Beskraj.

Kako se formiraju različite boje aurore?

Različite boje aurore nastaju kada se brze, električno naelektrisane čestice jona, protona i elektrona solarnog vetra sudare sa česticama vazduha u Zemljinoj atmosferi, obično na visinama između 90 i 150 kilometara.

Boja aurore zavisi od vrste čestica sa kojima se sudaraju i na kojoj visini. Na primer, kada se sudare sa atomima kiseonika na manjim visinama, emituje se zelena boja talasne dužine od 557,7 nm, dok se na većim visinama emituje braonkasto crvena boja sa talasnom dužinom od 630 nm. Atomi azota emituju plavu i ljubičastu svetlost.

Videla se i u Srbiji

Polarna svetlost, poznata kao aurora borealis, se videla sinoć na nebu iznad Srbije, i sve do ponedeljka uveče će biti vidljiva iznad severne hemisfere i na nižim geografskim širinama.

"Najveća šansa da se vidi polarna svetlost je u severnoj polovini Srbije, prema severnom horizontu i biće rozikaste, narandžaste i crvene boje. U Srbiji se polarna svetlost videla u novembru prošle godine", stoji na instagram profilu Hailz Srbija.

