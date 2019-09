UMESTO U HALI, ORLOVI TRENIRALI U HOTELU: Evo sa kojim problemom su se suočili naši košarkaši po dolasku u Vuhan

Sa tri ubedljive pobede i osvojenim prvim mestom u grupi D, reprezentacija Srbije je iz Fošana doputovala u Vuhan, gde će sutra od 10:30 odmeriti snage sa Portorikom, a posle neočekivane situacije sa promenama termina za trening, Srbija će se za sutrašnji meč pripremati bez ulaska u halu.

"Imamo svoj način na koji ćemo da se pripremimo za ovakvu utakmicu. Zahtevne su satnice. Probudili smo se u pola sedam, doručkovali, a onda više od sat i po putovali do aerodroma, odakle smo uz dobru organizaciju lako prošli do aviona. Ušle su sve četiri ekipe i došli do Vuhana. Oko 14.45 smo završili s ručkom, a imali smo promenjenu satnicu treninga, dali su nam terminu 16 i mi smo odmah odlučili da ne idemo, jer je to sve jako, jako naporno fizički za igrače", objasnio je Đorđević.

"Odradili smo lagani trening u hotelu, što je običaj kada imamo utakmicu jednu za drugom. Sve je prošlo u dobrom redu, regularno. Novi grad, novi hotel, sve ostalo je isto. Hale slične, parketi, koševi, tako da će nam biti potrebno samo malo vremena da se adaptiramo na nove uslove", dodao je Đorđević.

Selektor je napomenuo da ekipa neće trenirati ni u petak ujutru, već će na parket dvorane u Vuhanu izaći pred utakmicu.

"Nećemo imati trening u petak, pošto je termin opet rano ujutru. Mislim da je bolje da se sačuva energija. Vrlo je malo vremena prošlo je između utakmice koja se kasno završila, do treninga koji bi bio u petak ujutru, tako da nije ni to dobro u ovako zahtevnom takmičenju. Imamo svoj način na koji ćemo da se pripremimo za ovakvu utakmicu".

Košrkaši su svoj program odradili u hotelu, pa će potpuno sveži dočekati meč s Portorikom.

"Koncentracija je dobra u timu. Svi igrači su dobro reagovali, odradili dobar trening kako bi vratili telo u tonus. To je cilj", zaključio je Đorđević.

