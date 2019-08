Nebojša Žugić i Dejan Pantelić, novi tandem Arene sport

Velikom brzinom regionom se nedavno pronela vest da će u narednih šest godina televizija Arena sport prenositi utakmice najkvalitetnije košarkaške lige na svetu. Takođe, ekskluzivna prava prenosa Arena je otkupila i za VTB ligu, fudbalska prvenstva Švajcarske, Norveške, Urugvaja... Svakodnevno se emituje studijski program u kome o najvažnijim sportskim pitanjima novinari Arena sporta razgovaraju sa eminentnim gostima. Sve su to razlozi koji jasno ukazuju da se na regionalnoj sportskoj televiziji dešava nešto novo, da postoji nova energija, da je program „osvežen“ novim formatima i novim licima. Menadžment je takođe dopunjen proverenim snagama, osnažen profesionalcima koji iza sebe imaju decenije uspešnog rada na televiziji. Pre svih, dolaskom Dejana Pantelića, koji je u vrlo kratkom roku postavio ciljeve i zadatke koje treba ispuniti da bi Arena u doglednom periodu izrasla u istinskog lidera među sportskim televizijama u ovom delu Evrope.



- „Krivicu“ za moj angažman na Areni snosi generalni direktor Nebojša Žugić koji me je nedavno pozvao da se priključim timu i aktivno učestvujem u kreiranju i osmišljavanju programa Arena sport TV. Kao neko ko prati i voli sport, bio sam redovni uživalac Areninih sadržaja, ali sam sve to posmatrao sa strane. Sada sam u drugačijoj ulozi, shvatio sam angažman na sportskoj televiziji kao novi, veliki izazov u karijeri. Okupili smo se oko zajedničkog cilja da u narednom periodu Arena postane prepoznatljiva kao vodeći sportski servis u regionu sa mnogo „live“ emisija, ekskluzivnim gostima, uključenjima, statistikama, komentarima i svakodnevnim sportskim vestima. Idemo ka tome da napravimo potpuno nov koncept sportskog programa na našim prostorima – ističe Pantelić.

Već prilikom prvog susreta i razgovora na temu „nove“ Arene, Pantelić i Direktor Žugić shvatili su da dele dosta slična razmišljanja i da postoji velika „kompatibilnost“ među njima oko ideja vezanih za kreiranje novih sadržaja. Ipak, za razliku od Pantelića koji je zadužen za dešavanja „ispred kamere“, direktor Arene kao dokazani menadžer mora da vodi računa i o uspostavljanju sistema funkcionisanja jedne velike regionalne medijske kuće gde svaka karika mora biti postavljena na odgovarajuće mesto mehanizma.

- Arena sport TV je od nedavno u potpunosti prešla u sistem kompanije Telekom Srbija. Time je započet proces promena koje su doprinele da gledanost poraste i da kvalitet programa bude na višem nivou. Postavili smo visoke ciljeve i radimo na njihovom ostvarenju. Voleo bih da možemo sve ideje brzo da implementiramo i predstavimo ih našim korisnicima. Međutim, to nije nimalo jednostavno, za sve je potrebno određeno vreme, pa tako i za proces koji smo mi započeli da sprovodimo na našoj televiziji. Veliki sam perfekcionista i želim da krajnji proizvod, ono što se vidi na ekranima i u programu Arene bude besprekorno u svakom smislu. Planiramo da dodatno „osvežimo“ tim novim ljudima u svim sektorima kako bismo svi zajedno ostvarili zacrtane planove – naglasio je Nebojša Žugić koji je pre dolaska na mesto direktora Arena sport sa velikim uspehom radio na visokim i odgovornim funkcijama u Ministarstvu Privrede, Državnoj lutriji Srbije i učestvovao u realizaciji značajnih međunarodnih projekata koji su za cilj imali razvoj srpske privrede.

Imati u svom programu prenose NBA lige, francuske Lige 1, Serie A, Lige šampiona, Lige Evrope, ABA lige stvar je prestiža. I nije se nimalo lako izboriti sa konkurencijom i privoleti vlasnike prava ekskluzivnih sadržaja da baš vama ukažu poverenje.



- Pored Ling Long Superlige Srbije, ABA Lige, Seria A, francuske lige, svih rukometnih liga i takmičenja, Lige Šampiona, Lige Evrope i drugih, naši gledaoci će od ove sezone moći da prate između pet i osam NBA utakmica nedeljno u direktnom prenosu samo na Arena sport kanalima. Biti deo „ekipe“ koja emituje najkvalitetniju košarku na svetu je izuzetno zahtevno u svakom pogledu. NBA liga ima velike zahteve za svakog emitera, knjiga standarda je vrlo striktna i jasno definisana. Šta sme da se koristi a šta ne, kakva su pravila objava na društvenim mrežama, promocije, marketinga... Izborili smo se i za to da pored regularnog dela sezone direktno prenosimo All Star vikend i kompletan Play Off. Košarkaška publika u regionu, odnosno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i naravno Srbiji uživaće u prenosima NBA mečeva – uveren je direktor Arena sport TV.

Upravo je veliki broj novih i ekskluzivnih sadržaja bila ulaznica na Arenu sport za Dejana Pantelića, velikog profesionalca koji iza sebe ima više od dve ipo decenije iskustva u radu na nekim od najpopularnijih TV kanala u Srbiji. Deki je svojevremeno bio zaštitno lice RTV Pink, BK Telekom, zatim RTS-a i trenutno TV Prva. Ubuduće, njegovo ime vezivaće se i za Arenu sport. Zvanična funkcija koju obavlja nosi naziv Savetnik Generalnog direktora.

- Nikada se nisam vezivao niti robovao statusima i funkcijama. Čitav radni vek sam na televiziji, volim svoj posao, umem da ga radim i maksimalno sam mu posvećen. Nikada me nije privlačio naziv funkcije ili titule, već profesionalni izazov. Moj prvenstveni zadatak na Areni biće povećanje kvaliteta programa. Paralelno sa tim zadatkom, pojačavaćemo novinarski tim jer nam je ideja da napravimo jedinstvenu sportsko-informativnu redakciju koja će pokrivati sva regioalna sportska dešavanja i pratiti sve sportove i najjače svetske lige. Sa druge strane, postavljamo nekoliko novih televizijsko sportskih formata, koji će pratiti direktne prenose – otkriva planove za blisku budućnost Dejan Pantelić.

Angažman na Areni ne bi bio moguć da nije bilo razumevanja od strane uredništva i menadžmenta TV Prva.

- I dalje sam zaštitino lice TV Prva i to je i dalje moja matična kuća. Ovom prilikom želim da se zahvalim menadžmentu, koji je imao razumevanja za moj angažman na Areni. Veliko je zadovoljstvo biti deo ambicioznog novog projekta i raditi posao koji voliš. Kolege sa Arena sporta znam godinama jer smo se kroz karijere sretali i radili zajedno na drugim TV stanicama. Nije fraza kada kažem da su me svi odlično prihvatili i da svim zaposlenima imam odličnu saradnju – jedna je od ključnih poruka Pantelića vezanih za novi angažman.

Treba naglasiti i da Nebojša Žugić odnedavno nije direktor samo Arene sport. Na platformi Telekoma Srbije pojavili su se novi kanali, među kojima su SuperStar, Star, AgroTV a ubrzo i Euronews Serbia... O programu i funkcionisanju svih njih brinuće menadžment na čelu sa Žugićem.

- Čeka nas ogroman posao u narednom periodu. Moramo svi zajedno da uložimo mnogo rada i truda. Koristim priliku da se zahvalim svim mojim saradnicima na odgovornom i profesionalnom pristupu obavezama. Vrlo brzo, završavamo novi studio. Celokupan tim ima mnogo obaveza vezanih za osmišljavanje scenografija i formata novih TV kanala koje imamo u ponudi. Imamo ogromnu pomoć i podršku od kompanije Telekom Srbija, na čemu sam im iskreno zahvalan – zaključuje direktor Arena sport TV, Nebojša Žugić.

