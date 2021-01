NIKOLA LAZETIĆ POSLE LEČENJA OD KORONE: Hvala svim lekarima u Dragiša Mišović, za njih nije bilo ni Božića i Nove godi

Bivši reprezantivac Nikola Lazetić posle preležane korone izjavio je da pre svega żeli da se zahvali svima u KBC Dragiša Mišović!!!

-Bez obzira što je bila nova godina , Badnji dan i Božić , svaki dan sam išao na kontrole i nemam reči kojima bih opisao njihovu požrtvovanost i brigu o svakom pacijentu pa tako i o meni..

Ja sam bio pozitivan na Covid pre 10 dana i od tog dana sam u samoizolaciji , u međuvremenu sam dobio i upalu pluća ali verujte mi ja se osećam odlično sada ....i kako to već obično biva , kod nas koji imamo jači organizan i koji smo mlađi sve to prođe u roku od 2-3 nedelje ... Međutim, ostaje mi jedna slika i jedna velika briga u glavi , a to je briga za tim ljudima koji tamo rade non stop 10 meseci bez prestanka...

Oni su nasi heroji i oni su ljudi koji zaslužuju svu sreću ovoga sveta!!!!

VELIKO HVALA ZA SVE NJIH !!!!! - rekao je na kraju Lazetić.

Foto: Ana Paunković

Kurir