VRTOGLAVE PONUDE PRED PRAZNIKE

Poslednjih dana sve veći broj ljudi žali se na vrtoglavicu, neki zbog ponedeljka i nove radne nedelje, neki zbog skoka krvnog pritiska jer je već počelo standardno praznično prejedanje, a neki zbog „teškog“ vremena i povišenog atmosferskog pritiska. Tražeći po internetu potencijalni lek za sve gorenavedene simptome, naišli smo na promo stranicu MerkurXtip-a i moramo da priznamo da se i nama zavrtelo u glavi od sjajnih akcija i promocija koje su aktivne u ovom trenutku.

Mi nećemo kod doktora, ali ćemo se, za vas, pozabaviti ponudom koja oduzima dah. Prvo nam je zapao za oko slot turnir pod nazivom „Fazi slot Carnival“ koji je u duhu sjajnog prazničnog perioda. Trajaće do 29. decembra i sa sobom nosi nagradni fond od čak 500.000 dinara za 30 najboljih igrača u generalnom plasmanu. U ponudi za turnir je 12 igara čuvenog proizvođača Fazi, a prvo mesto iznosi 120.000 dinara, drugo 100.000, treće 80.000 dinara i tako redom. Kriterijum za rangiranje je ukupni iznos dobitka tako da što veći dobitak, bolja je pozicija na tabeli koja svakako donosi još novca.

Sigurni smo da znate, ali moramo da vas podsetimo na globalni Pragmatic play turnir koji je počeo još 1. juna i trajaće do 8. februara i do sada usrećio gomile ljudi, a evo i zašto. Pomenućemo samo da svaki nedeljni turnir donosi nagradni fond od 62.000 evra, kao i 290 nasumičnih nagrada ukupne vrednosti 9.000 evra. Svaki nedeljni turnir traje od srede do srede, a nagrade idu za 1.500 učesnika, a u opticaju su čak 33 igre.

Šta bi ova priča bila bez sjajnih džekpotova po kojima je MerkurXtip dobro poznat, a sada će svaki vredeti još više. Do kraja decembra biće aktuelna promocija EGT džekpotova, koja kaže da dva džekpota, pored novca donose i bonus od 5.000 dinara, a za tri ili više džekpotova sleduje bonus od 10.000 dinara.

Oni strastveni ljubitelji virtuala, do 30. decembra, imaće priliku da „pokisnu“ od kiše freebet-ova na čuvenom Aviatoru. Svi igrači koji budu aktivni na chatu na Aviator igrici potencijalni su dobitnici freebet-a. Tokom svake kiše, prvih 10 igrača koji kliknu na dugme “UZMI”, dobijaju freebet. Samo budite aktivni jer je valisnost jedne kiše 60 minuta, ali svaki igrač može da učestvuje u svakoj “kiši”.

Sve ovo smo našli na promo stranici MerkurXtip-a, a savetujemo vam da odete na istu adresu i da se informišete o novim akcijama i promocijama jer se ređaju kao na traci.

