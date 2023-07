SVI JUNACI... VELIKA ANALIZA: Samo Srbiji igrači masovno otkazuju! Ovo su 3 razloga! Nedostatak patriotizma...

Neverovatan broj otkaza koji su stigli na adresu reprezentacije Srbije bio je povod da vidimo šta nam se to dešava u košarci. U tom sportu koji svi toliko volimo...

Celokupan problem jeste kompleksan, a opravdanje koje najčešće dolazi od strane igrača i tiče se napornih klupski sezona i povreda - ne stoji. Zašto? Odgovor na to pitanje stiže nam od legendi naše košarke Gorana Grbovića i Milana Gurovića.

Ako bismo podvukli crtu, došli bismo do tri ključna razloga - nedostatak patriotizma kod igrača, loša komunikacija sa selektorom i KSS, kao i nedostatak timskog duha.

Goran Grbović, legendarni as, izneo je za Kurir svoje viđenje cele situacije:

Ogroman problem

- Ja mislim da je problem mnogo dublji i kompleksniji od samog otkaza, ključni problem jeste u mlađim kategorijama, u vaspitanju tih igrača. Sve se poremetilo, mi bez sumnje više nemamo struku, struka je katastrofalna, a i pored takve struke menadžeri su izašli u prvi plan i sada se oni pitaju za sve, treneri se ništa ne pitaju. Ja sam prisustvovao situacijama gde u mlađim reprezentativnim selekcijama trening ne može da počne jer menadžer priča sa svojim igračima i nešto im objašnjava, a trener ga čeka da završi. To je katastrofa, nije ni čudo zašto onda nemamo rezultate u mlađim selekcijama - pričao je Grbović i poentirao:

- Pre je najveća čast bila igranje za reprezentaciju, da obučeš dres sa grbom, pevaš himnu, da predstavljaš svoju zemlju, to je elitizam. Nije elitizam NBA, tamo su igrači samo zvezde, kada igraju za svoju zemlju, to je elitizam. Ja smatram da nema veće časti od toga da se igra za reprezentaciju, pre su ljudi povređeni igrali, rizikovali karijere, dolazili u problem s klubovima jer su hteli da pomognu svojoj zemlji. Ja sam prikrivao jako ozbiljnu povredu da bih igrao, ali smatram da i ti košarkaši treba da imaju obavezu prema toj zemlji koja je od njih napravila to što jesu. Stalno navodim primer braće Gasol, Paua i Marka, oni su na konferencijama od po tri sata plakali zato što su morali da saopšte javnosti da ne mogu zbog povrede da igraju za svoju selekciju. Prećutkivali su povrede i nisu ih prijavljivali da bi mogli da igraju, svađali su se s medicinskim timom i sami da bi nastupili. To treba i nama da bude primer, ali bez rešavanja uzroka problema ni ova posledica se neće promeniti. Dakle, od malih nogu treba vaspitavati te mlade igrače da od igranja za reprezentaciju stvarno nema veće časti.

KO JE SVE OTKAZAO OD POZNATIH IGRAČA Nemačka Maksi Kleber

Francuska

Džoel Embid Grčka Kostas Slukas

Nik Kalates

Tajler Dorsi Litvanija Domantas Sabonis

Marijus Grigonis

Edgaras Ulanovas Srbija Nikola Jokić

Vasilije Micić

Vladimir Lučić

Nikola Kalinić

Nemanja Bjelica Španija Lorenco Braun

Neki su ginuli za Srbiju

Milan Gurović, još jedan legendarni as, imao je slično viđenje situacije...

- Ako njima nije čast da igraju za Srbiju, ne znam šta da kažem. Vidi, brate, klinci od 19-20 godina, nažalost, ginuli su za ovu zemlju. Ostajali su invalidi, osakaćeni. Postali smo niko i ništa ako je nekome teško da odvoji jedno leto za svoju zemlju. Nek uzmu deset stranaca više, i ovako smo u pi*** materinoj, nismo više zemlja košarke niti bilo šta. Majstori, ne možete nekoliko nedelja da odvojite za svoju zemlju, strašno. Šta ćemo sa onima koji su za istu izgubili ruku, nogu ili oko, a tebe živog i zdravog ne mogu da gledaju s tim jednim okom što mu je ostalo. Nekada smo se, bre, pripremali po dva meseca, a sada gledaju samo svoju guzicu. Posle se pitamo gde su nam talenti, zašto nemamo uspehe u mladim kategorijama. Samo svoje dupe gledaju - rekao je Gurović za Republiku.

Prisećanje Bodiroga nos, Peđa noga, ja šipka i svi igramo! Ispričao je Gurović neke malo poznate detalje: foto: Starsport - Dejan Bodiroga kad je slomio nos tokom priprema, trenirali smo u Železniku, stavio je masku na glavu i nije odustao i rekao sad neću da igram. Peda Stojaković je slomio nogu 1997. i mogao je da nosi šipku, ali nije odjavio selektora. Ja sam izvrnuo zglob, popucalo mi je 70 odsto ligamenata, bukvalno sam vukao nogu, ali nisam nikome rekao. Igrao bih, bre, sa jednom nogom za ovu našu napaćenu Srbiju, koju pljuje ko kako hoće. Žalosno je ovo što se danas dešava. Žalosno je što neće da odvoje vreme. Imam svoju akademiju u koju dolaze stranci i imponovalo bi mi da im kažem da smo, posle Amera, druga najveća košarkaška sila. Odgovaralo bi mi da dolaze u našu zemlju, a ne u tamo neku levu. Užas jedan šta se događa.

