„ŽOGO BONITO“ ZA MALOG OGIJA – „DEČAK LEPTIR“ NASTAVLJA BORBU UZ PODRŠKU HEROJA IZ SUPERLIGE HUMANOSTI

Fondacija Mozzart za svaki pogodak u domaćem prvenstvu izdvaja 10.000 dinara, a najbolji igrač aprila Vinisijus Melo usmerio humanitarni fond za lečenje Ognjena Bojkovića

foto: Touch N Touch

Brazilci za fudbal kažu da je „žogo bonito“. Za malog Ogija je to najlepša igra na svetu. Ništa mu ne može izmamiti osmeh na lice kao jedna obična lopta, iako svaki dodir sa njom može da bude bolan. Ognjen Bojković je „dete leptir“, a heroji Superlige humanosti iz Čukaričkog podržali su ga u borbi sa retkom bolešću. Posle Igora Miladinovića i Luke Adžića, titulu igrača meseca poneo je Vinisijus Melo, koji je humanitarni fond od 1.170.000 dinara usmerio za lečenje ovog fudbalskog fanatika.

Fondacija Mozzart za svaki pogodak u domaćem prvenstvu izdvaja 10.000 dinara, a brazilski golgeter obeležio je aprilske okršaje. Najbolje ocenjeni igrač u tom periodu usmerio je novčanu pomoć dečaku koji boluje od bulozne epidermolize i potrebna su mu velika sredstva za inovativnu terapiju u SAD. Genetska krema je jedina nada da se ova bolest ublaži.

„Nadam se da će nastaviti da radi ono što voli i da će ostvariti snove. Za mene je velika inspiracija da vidim njegovu volju i radost koju oseća dok igra fudbal i želim mu da ostvari sve što želi u životu“, poručio je Melo, koga je veoma dirnula Ogijeva priča.

foto: Touch N Touch

Ovaj predivni dečak već deset godina hrabro korača kroz život i sa osmehom na licu sa bori sa retkim oboljenjem kože. Tretiranje rana i previjanje zavoja koje konstantno nosi traje satima svakog dana, ali Ognjen redovno ide u školu sa svojim drugarima, uči, igra se i pokušava da živi kao ostala deca koliko god je to moguće.

Čim je čuo da je novac iz humanitarnog fonda Superlige usmeren za njegovo lečenje i put u SAD, odmah je izrazio želju da dođe, upozna fudbalere Čukaričkog, kaže jedno glasno „obrigado“ i naravno – istrči na travu. Stadion na Brdu je za njega taj dan bio veliki kao „Santjago Bernabeu“.

foto: Touch N Touch

„Fudbal za njega predstavlja veliku ljubav, ovo je jedino čemu se on zaista mnogo raduje. Još jednom prilikom želim da zahvalim Fondaciji Mozzart i FK Čukarički što su nas prihvatili i dočekali, zaista imate veliko srce. Presrećni smo što imamo ovakav vetar u leđa i što smo uz ovu pomoć stigli do samog cilja. Trebalo bi krajem jula da odemo u Ameriku, da primi prvu terapiju. Novac koji smo sakupljali je za genetsku kremu, ali oni potražuju još novca za primenu terapije. Uopšte ne sumnjam da ćemo stići do cilja. Razmišljamo samo pozitivno i verujemo da će sve biti dobro“, poručila je njegova majka Svetlana Bojković.

Melo, Adžić i Miladinović uručili su mu poklone i pomogli mu da više puta zatrese mrežu na terenu gde se igra superligaški fudbal, a Ognjen je ispitivao Brazilca sve o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.

foto: Touch N Touch

„Ti se zoveš Vinisijus, kao onaj fudbal Žunior“, izmamio je osmeh svih fudbalera, a potom u jednoj rečenici otklonio dilemu ko je bolji fudbaler – Ronaldo ili Mesi.

„Ronaldo je bolji, zato što je human.“

Mela je to oborilo s nogu, pažljivo mu je bacio pet i na kraju mu poručio:

Ogi, žoga bonito!

Promo