BURA NA EVROBASKETU SE NE STIŠAVA: Ataman uzburkao strasti, košarkašima Gruzije sada prete SMRĆU!

Ne stišava se bura posle utakmice između Gruzije i Turske, koju je obeležio čitav niz incidenata.

Koškanje na terenu, tuča u tunelu, brojne optužbe, pretnje istupanjem sa Evrobasketa... Kraj drame se ne nazire!

Podsetimo, Furkan Korkmaz je ušao u sukob sa košarkašima Gruzije, pozvao ih je da se obračunaju posle meča i oni su to prilično ozbiljno shvatili. Naseli su na provokaciju i napali turskog igrača ispred svlačionice.

Selektor Turske Ergin Ataman i čelnik saveza Omer Onanan svojim izjavama nakon meča "zapalili" su navijače, pa sada košarkaši Gruzije dobijaju brojne pretnje smrću.

Tim povodom hitno se oglasio Košarkaški savez Gruzije.

Izražavamo ogorčenje zbog provokativnih akcija koje je preduzeo selektor turske reprezentacije. Njegov postupak imao je za cilj zaoštravanje situacije, nije oklevao s nepristojnim gestovim prema sudijama i gledaocima. Njegovo ponašanje je neetičko i već je u više navrata iskazano u medijima i na konferencijama za novinare. Ove uvredljive izjave uticale su na igrače turske reprezentacije, a jasan primer je ispoljavanje fizičke agresije od strane Furkana Korkmaza prema našim igračima, koja je bila praćena pretnjama i agresivnim postupcima sa njegove strane... Poruke pretnji i napada na život uputile su i pristalice turske reprezentacije, mnoge od njih su slali i primali reprezentativci Gruzije", navodi se u saopštenju.

Gruzini zahtevaju adekvatnu reakciju FIBA zbog namernog provokativnog ponašanja Ergina Atamana, selektora Turske.

"Istovremeno, iznenađujuća je i prevazilazi sve granice klevetna izjava potpredsednika turske federacije Omera Onana o agresiji policije i naših reprezentativaca na njihovog igrača. Nacionalna košarkaška federacija Gruzije ulaže sve napore da što pre razjasni pogrešnu i uvredljivu izjavu Omena Onana, zato pozivamo na blagovremenu specijalnu istragu kako bi se utvrdila istina. Potpuno se distanciramo od bilo kakvog oblika nasilja. Naš stav je da ono što se dešava između igrača i učesnika meča ne treba da izađe van granica terena", piše u saopštenju, prenosi B92.

Putem društvenih mreža oglasio se i Tornike Šengelija, reprezentativac Gruzije koji zbog povrede ramena ne igra na Evrobasketu, ali je uz tim na klupi i učestvovao je u pomenutoj tuči.

"Ni iz čega je stvorena ružna situacija i veoma je žalosno kako je to rešeno. Sve se lako moglo izbeći sa obe strane. Mi smo mogli drugačije da reagujemo i da ne dozvolimo da nas emocije preuzmu. Nije trebalo je da reagujemo na provokaciju, ali reagovali smo kao ljudi i pokazali reakciju. S druge strane, kada dođe do sukoba na terenu, uvek treba da ostane tamo. Ne treba tražiti od igrača drugih timova pred njihovim prijateljima, porodicom i hiljadama navijača da odu u tunel i tamo nastave borbu. I ne samo to.... Kada smo krenuli ka svlačionici, provokacije su nastavljene i sa druge strane tunela. Nazivali su nas svakakvim pogrdnim imenima i gestovima ruku tražili da odemo tamo i da se borimo. Takođe, izjave koje su s turske strane date medijima, prikazale su sasvim drugačiju sliku, što je izazvalo agresiju turskih navijača prema nama i našim porodicama, agresija koja uključuje veoma uznemirujuće poruke i pretnje smrću", napisao Šengelija.

foto: Profimedia

Sa druge strane, Furkan Korkmaz je izneo drugačije vidjenje situacije i incidenta u Tbilisiju.

"Bilo je kao ulična tuča. Nije bilo razgovora. Ljudi su nas samo napali. Naravno da smo reagovali i branili se, što smo i morali da uradimo kao muškarci. Takodje mislim da je postojao propust sa obezbedjenjem. Ili su jednostavno dozvolili njihovim igračima šta žele", izjavio je Korkmaz za turske medije, a preneo portal "Basket news".

Kurir sport