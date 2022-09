SRBIJA IMA JEDNOG OD NAJBOLJIH NA SVETU! Evo PROGNOZE iskusnog Italijana pred meč sa SRBIJOM

Jedan od najboljih košarkaša Italije, Nikolo Meli, izneo je svoja očekivanja pred utakmicu osmine finala Evropskog prvenstva.

Srbija i Italija sastaju se u prvoj rundi nokaut faze u nedelju od 18 časova. To će biti prilika za našu reprezentaciju da se revanšira Azurima za poraz u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

"Imamo talenat, imamo iskustvo, ali Srbija ima više od nas. To su činjenice, ali je i to lepota košarke - sve je moguće. Srbija je mnogo više od Jokića. Jokić je glavni igrač, jedan od najboljih, ako ne i najbolji na svetu, ali tu su Micić, Lučić, Gudurić, Kalinić... Biće teško", rekao je na početku razgovora Meli srpskim novinarima.

A zatim iskusni Italijan dodaje:

"Nemamo mnogo šansi jer je Srbija mnogo bolji tim od nas, ali ih imamo, nikada nije 0 prema 100, čak i da imamo taj jedan odsto naspram 99, imaćemo šansu. Izaći ćemo na teren i pokušati da prođemo dalje".

foto: Profimedia

Srbija i Italija odmerile su snage u pripremnom periodu, na turniru u Hamburgu i kada je Srbija pobedila 90:86. U tom meču, najbolji je bio Italijan Simone Fontekio sa 25 poena.

"Izgubili smo jednog od ključnih igrača, Danila Galinarija, i to je veliki udarac za nas. On je jedan od najboljih u istoriji italijanske košarke i to dovoljno govori. Promenilo se i to što smo sada zajedno skoro dve nedelje, pa smo više uigrani, ali je i Srbija sigurno. Bolje se poznajemo i stekli smo neko iskustvo, odigrali smo više utakmice, ali očekujem potpuno drugi meč".

Italijani su igrali u grupi sa Grčkom, Hrvatskom, Ukrajinom, Estonijom i Velikom Britanijom i na kraju su završili četvrti, zbog lošije koš razlike u međusobnim mečevima od Hrvata i Ukrajinaca.

"Iskreno, imali smo dobru grupu, samo jednu utakmicu nismo dobro odigrali, onu protiv Ukrajine i to je ugrozilo našu poziciju u grupi. Estonija je dobila, pa izgubila utakmicu sa pola koša razlike, što je uticalo na nas. Mislim da smo uradili dobar posao, odigrali smo dobro protiv Grčke i Hrvatske, naravno protiv Estonije, potrudićemo se da budemo spremni za meč u nedelju", zaključio je Italijan, koji inače nastupa za Olimpiju Milano.

Kurir sport