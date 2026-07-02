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18:29

Srbija mora da  pobedi



Пласман обезедио Sofascore

U prvom meču drugog kola grupe B Italija i Hrvatska su odigrale nerešeno bez golova.

To znači da Orlićima u ovom meču faktički igra samo pobeda.

18:26

Sastavi:

Srbija: Čarapić - Stojković, Simić, Hadžimujović, Petrović - Novičić, Ranković, Milosavljević - Zarić, Damjanović, Ćirić.

Ukrajina: Domčak - Kokodinjak, Milokost, Dihtlar, Malov - Soroka, Lijusin - Hijut, Sikut, Kalužni - Bogdanov.

16:05

Orlići nemaju pravo na grešku!

Izabranici Gordana Petrića na startu turnira poraženi su od Italije sa 2:0, dok su Ukrajinci slavili protiv Hrvatske 3:1. 

S obzirom na to da u narednu fazu idu dve selekcije, biće ovo najvažnija utakmica za srpski nacionalni tim, koji praktično nema prava na grešku.

Kao što je poznato, popularni "orlići" na prvenstvo u Vels došli su znatno oslabljeni.

Selektor Petrić ne može da računa između ostalog na Vasilija Kostova, Adema Avdića, Veljka Milosavljevića i Andriju Maksimovića.

Utakmica se igra u Bangoru, a cilj Srbije je već zacrtan i pre početka turnira, plasman u narednu rundu i borba za najviši plasman.