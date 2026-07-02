SRBIJA - UKRAJINA: Orlići nemaju pravo na grešku!
Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina igra protiv Ukrajine meč 2. kola na Evropskom prvenstvu za mlade u Velsu.
Srbija mora da pobedi
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U prvom meču drugog kola grupe B Italija i Hrvatska su odigrale nerešeno bez golova.
To znači da Orlićima u ovom meču faktički igra samo pobeda.
Sastavi:
Srbija: Čarapić - Stojković, Simić, Hadžimujović, Petrović - Novičić, Ranković, Milosavljević - Zarić, Damjanović, Ćirić.
Ukrajina: Domčak - Kokodinjak, Milokost, Dihtlar, Malov - Soroka, Lijusin - Hijut, Sikut, Kalužni - Bogdanov.
Orlići nemaju pravo na grešku!
Izabranici Gordana Petrića na startu turnira poraženi su od Italije sa 2:0, dok su Ukrajinci slavili protiv Hrvatske 3:1.
S obzirom na to da u narednu fazu idu dve selekcije, biće ovo najvažnija utakmica za srpski nacionalni tim, koji praktično nema prava na grešku.
Kao što je poznato, popularni "orlići" na prvenstvo u Vels došli su znatno oslabljeni.
Selektor Petrić ne može da računa između ostalog na Vasilija Kostova, Adema Avdića, Veljka Milosavljevića i Andriju Maksimovića.
Utakmica se igra u Bangoru, a cilj Srbije je već zacrtan i pre početka turnira, plasman u narednu rundu i borba za najviši plasman.