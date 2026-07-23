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18:08

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Ne propustiteFudbalVELIKI AJAKS DANAS IGRA U SRBIJI! Vojvodina nije mogla da dobije teži zadatak, evo kada i gde možete gledati spektakl!
Vojvodina

18:08

Tužne vesti pred večerašnju utakmicu!

Ne propustiteFudbalTUGA U SRPSKOM FUDBALU! Preminuo Dragan Jablan – nekadašnji biser Vojvodine i omladinski reprezentativac Jugoslavije!
Dragan Jablan

18:07

Ludiloooo!

Ne propustiteFudbalAJAKS U NOVI SAD PONEO OKO 160 MILIONA EVRA! Neverovatan podatak pred utakmicu Vojvodine protiv velikana
Ajaks