Vojvodina - Ajaks: 20.00
Fudbal
VOJVODINA - AJAKS: Kakav spektakl u Novom Sadu! Stiže evropski velikan, može li Stara dama na napravi senzaciju pred svojim navijačima?
Novosađani su ovosezonsko učešće u Evropi započeli u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a nakon poraza od Ferencvaroša, nastaviće ga u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
Srpski predstavnik će biti domaćin u prvoj utakmici dvomeča koja će se igrati večeras na stadionu Karađorđe sa početkom od 20 časova.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
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