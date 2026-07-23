Novosađani su ovosezonsko učešće u Evropi započeli u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a nakon poraza od Ferencvaroša, nastaviće ga u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Vojvodina nije imala sreće na žrebu, pa će u drugom kolu igrati protiv Ajaksa.

Srpski predstavnik će biti domaćin u prvoj utakmici dvomeča koja će se igrati večeras na stadionu Karađorđe sa početkom od 20 časova.