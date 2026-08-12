NIKAD BURNIJA KONFERENCIJA ZVEZDANA TERZIĆA: Raspisujemo vanredne izbore u decembru! Ako mislite da možete bolje PREUZMITE KLUB! Tri kandidata za novog trenera
Upravni odbor Crvene zvezde održao je hitnu sednicu na kojoj je usvojio ostavku Dejana Stankovića, a potom se javnosti obradio Zvezdan Terzić na konferenciji za medije.
Bilo je mnogo zanimljivih stvari koje je ispričao Terzić. Pre svega, poziv na vanredne izbore.
"U decembru raspisujemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde", šokirao je Terzić i dodao: "Posle 12 godina možda je vreme za dolazak novih ljudi."
Usledio je i osvrt na samu utakmicu.
"Možda smo trebali da povučemo hrabrije poteze u junu mesecu, ali šta je tu je. Nosimo odgovornost, ne toliko zbog slabog rezultat, koliko zbog igre i načina na koji smo izgledali sinoć. Crvena zvezda i sa mnogo slabijim igračima nije izgledala kao što je to bio slučaj sinoć".
Na pitanje o ličnoj odgovornosti, Terzić je rekao.
"Crvena zvezda je mnogo ozbiljna klub, šta to znači da sada podnesete ostavke, a igrate svaka tri dana... Mi smo obezbedili najbolje moguće uslove, šta smo mi to mogli drugačije? Jako bih voleo da se neko javi na decembarskim izborima. Svaka kritika bez ponuđenog rešenja je čista demagogija. Ko će da uđe i da se uhvati u koštac sa problemima Crvene zvezde i sva večito ogromnim raskorakom između želja navijačke javnosti i mogućnost. Evo, prihvatamo odgovornost što ćemo 10. uzastopni put da igramo Evropu. Neka igra Partizan, evo država im je dala 23 miliona za godinu dana. Možda je vreme za neke nove ljude, možda smo se mi ušuškali, a možda su i očekivanja zvezdaške javnosti nerealna."
Celu konferenciju možete pročitati u nastavku na lajv blogu.
Da li razmišljate da angažujete psihologa za igrače?
"Da, razmišljamo. S tim što taj psiholog mora da bude deo tima šefa stručnog štaba. To bi bilo dobro da se uradi u koordinaciji sa novim trenerom."
Da li je Zvezda izgubila identitet - sa samo 3 domaća igrača?
"Ako dovedemo trenera stranca, jel ćete onda kažete da smo izgubili identitet? Globalizacija je, pogledajte Juventus - Inter, ne mogu verujem da 2026. godine potežemo ta pitanja. Kada sam 2006. godine doveo Haverija Klementea, on je prošao toliko bušenja i pljuvanja, kroz medije... Španci rade potpuno drugačije od svih ostalih na svetu - moramo da pratimo trendove fudbala, a ne razmišljamo ko je Srbin, a ko stranac. Delim igrače na dobre i loše, a ne domaće i strane."
Prihvatam krivicu za Stankovića!
"Donosili smo odluke, potpuno prihvatam krivicu za izbor Stankovića", rekao je Terzić.
Da li su krivi i igrači, a ne samo trener?
"Meni su svi krivi, igrači, Deki, Mrkela, Toza i ja najveći krivac. Nisam šutirao, nisam fizički pripremao ekipu, ali sam svaku odluku donosio ili odobravao. Nismo mogli da na pravi način dopremo do igrača i da ih relaksiramo, oni su mentalno i psihološki pali - to ih je samo sputalo. Vi kada dođete kod igrača i pričate, morate, morate... Mislim znam i ja šta moram... Ali najlakše je to sada prebaciti na Dekija", rekao je Terzić.
Isto trči Liverpul, Zvezda i Ber Ševa
"Ekipa sigurno nije fizički nespremna. Zna se šta su oni fizički radili svakog dana. Isto trče Liverpul, Zvezda, Ber Ševa. Pitanje samo koliko su oni sinoć bili spremni psihički da pruže maksimum. Plaćeni su da trče, ne rade u pekari prepodne da budu umorni. Bio sam prisutan na skoro svakom treningu, znam kako je radio Dejan Stanković."
Da li ste pričali sa Rijerom?
"Nećemo da odgovorimo na to pitanje. Donećemo najbolju moguću odluku po Crvenu zvezdu", rekao je Terzić.
Imamo veliki broj igrača - rasteretićemo tim
"Crvena zvezda ima veliki broj igrača i moramo da se rasteretimo. I zbog trenažnog procesa, mira u svlačionici i naravno zbog prihoda. Moramo da popunimo tu razliku između takmičenja koji igramo. Što bi rekao Nikola Pašić, spasa nam nema - propasti ne možemo."
Moja najteža noć
"Gubili smo od Pafosa, Omonije, Makabija... Uvek je bilo teško, ali sinoć mi je bilo najteže zbog nemoći na terenu. Meni je sledeće godine 30 godina od kako smo neprekidno generalni direktor i predsednik. Mnogi od vas niste bili rođeni kada sam donosio odluke. Verujem u igrače, zaposlene, sebe. Osvojićemo ponovo domaću ligu, igraćemo značajnu ulogu u Evropi ove jeseni, mogu ljudi uvek da žele bolje i više..."
Šta uraditi da se ekipa "digne"?
"Prvo treba dovesti trenera koji će šok terapijom da razdrma svlačionicu i vrati izgubljeno samopouzdanje igrača. Imaćemo takvog trenera do petka uveče".
Zlonamerni novinari - nemaju strpljenja
"Ne greši samo onaj koji ne radi ništa. Milson nam je uveo u Ligu šampiona. Imao jako dobrih trenutaka. Svako da vremena igraču da se adaptira osim Crvene zvezde i vas zlonamernih novinara."
Promašaji sa igračima - ko je odgovoran?
"Sada mi pričamo zašto je Zvezda izgledala tako i zašto se nije kvalifikovala za Ligu šampiona, vi morate da shvatite da Crvena zvezda ima 9,2 miliona evra duga. Srećom nismo slušali novinare da li dobar igrač ili ne. Svih ovih godina smo ove rezultate i finansijske i sportske napravili na osnovu dobrih procena igrača. Pominjete i Milsona - gde smo ga platili 3,8, a prodali za 4,5 miliona... I na njemu smo zaradili. Zlonamerno je pitanje da li smo promašili neke igrače."
"Voleo bih domaćeg trenera..."
Znam vrlo dobro da Srbija već duže vreme nema kvalitetnog domaćeg trenera. Razmatramo i domaćeg trenera i stranca, razgovarali smo, pretresli sve kandidate, videćemo, posle konferencije imamo neke razgovore... Objavićemo uskoro ime novog trenera.
Pozvao me Stanković posle meča...
"Deki je sam sebe opteretio prethodnim nedeljama. On je rekao "ako ne prođemo ovo razmišljajte o novom treneru", odgovorio sam mu da to ne priča. Kod rezultata 0:0 mi je rekao na poluvremenu da ako ne prođemo - tražite novog trenera. Posle utakmice nazvao me je telefonom i rekao direktore hvala na svemu. Zahvaljujem se Dekiju. Izgledali smo jako dobro u januaru i februaru, to je bio model kako Crvena zvezda treba da izgleda u Evropi. Ta Zvezda Dejana Stankovića je jako dobro izgledala, ali kako je sezona odmicala ekipa je padala. Svi igrači koji su igrali protiv Lila - sinoć su bili na Marakani, nemoj da pričamo o kvalitetu Zvezde. To je analizu, i možda pitanje za Dejana Stankovića".
Tri kandidata za novog trenera
"Razgovarali smo sa dvojicom od tri kandidata za novog trenera", rekao je Zvezdan Terzić.
"Neću da se povučem!"
"Ponosan sam na rezultate u ovih 12 godina - mi se sigurno nećemo povući u decembru. Samo tada dajemo šansu nekom ako želi i misli da može bolje. Dok god budemo ovde u klub - cilj će uvek da bude Liga šampiona", rekao je Terzić.
U Mađarskoj smo delovali kao Real...
... U odnosu na ovoj sinoć, na prvom meču smo delovali kao Real. Tamo smo zaslužili bolji rezultat, oni su dali jedan gol iz naše greške. Sada bi poželeo da smo ponovili utakmicu kakvu smo imali u Mađarskoj. Ne pamtim da smo videli onako nemoćnu Zvezdu. Ušli smo u svlačionicu na poluvremenu prvi put u ovih 12 godina. Da ih ohrabrim... Ali oni su bili toliko isprepadani, video sam takav strah u očima. Dejan Stanković im je rekao momci ako ne prođete ovo je moja poslednja utakmica.
Stanković nije smeo sebi ono da dozvoli
"Očigledno da je Dejan Stanković bio pod velikim pritiskom. Verovatno ste mu vi mediji napravili taj pritisak. Četvrti uzastopni put - 0:4. Nije uspeo da uđe u Ligu šampiona, nije izdržao taj teret i preneo je na igrače. Nije smeo da dozvoli sebi onakvo ponašanje i onakav crveni karton, kod rezultata 0:0, gde je potreban tim momcima na terenu... Dobiješ crveni karton...", rekao je Terzić.
Nudimo vam zdrav klub!
"Imate 130 miliona evra vredan tim, nudimo vam krštenu Crvenu zvezdu. Izvolite, ko misli da može bolje. Nema potrebe da galamite dole sa tribina. Ako ste već kupili tu člansku kartu, organizujte se do decembra i preuzmite klub. Nismo ni mi najpametniji, prijavite se..."
Dođite, glasajte, pobedite...
"Dođite vas 8.200 što imate pravo glasa i glasajte tamo iza paravana. Ako možete bolje nego 10 titula i 10 sezona u Evropi. Izvolite. Ali je simptomatično da se niko ne hvata u koštac sa problemima Crvene zvezde"
Sinoć je bilo van fudbalskih stvari na tribini
"Ako vi zviždite u 20. minutu... Ne mogu da se otmem utisku da je tu bilo van fudbalskih stvari. Igrači su bili u grču i strahu šta će biti ako ne uđu u Ligu šampiona. Jer nemoguće je da Eraković izgleda tako sinoć na terenu. Kada kažem Eraković, mislim na sve igrače... I da dobijete čas fudbala od Crvene zvezde".
Da li su razmišljali o ostavci?
"Crvena zvezda je mnogo ozbiljna klub, šta to znači da sada podnesete ostavke, a igrate svaka tri dana... Mi smo obezbedili najbolje moguće uslove, šta smo mi to mogli drugačije? Jako bih voleo da se neko javi na decembarskim izborima. Svaka kritika bez ponuđenog rešenja je čista demagogija. Ko će da uđe i da se uhvati u koštac sa problemima Crvene zvezde i sva večito ogromnim raskorakom između želja navijačke javnosti i mogućnost. Evo, prihvatamo odgovornost što ćemo 10. uzastopni put da igramo Evropu. Neka igra Partizan, evo država im je dala 23 miliona za godinu dana. Možda je vreme za neke nove ljude, možda smo se mi ušuškali, a možda su i očekivanja zvezdaške javnosti nerealna."
Terzić: Moja odgovnost je najveća
"Za ono što smo izgledali jadno i bedno sinoć... Izgledali smo nemoćno protiv jedne Ber Ševe. Igrači čija je vrednost devet miliona evra, naspram naših čija je vrednost 70 miliona evra. Nama direktor Ber Ševe priča jel ste svesni kakvog ste igrača doveli, to je najbolji igrač izraelske lige."
Rok za novog trenera - petak u ponoć
"Do tada moramo da dostavimo ime novog trenera to je rok za UEFA takmičenje".
Nikada toliko nemoćni
"Možda smo trebali da povučemo hrabrije poteze u junu mesecu, ali šta je tu je. Nosimo odgovornost, ne toliko zbog slabog rezultat, koliko zbog igre i načina na koji smo izgledali sinoć. Crvena zvezda i sa mnogo slabijim igračima nije izgledala kao što je to bio slučaj sinoć".
Ako možete bolje - izvolite
"Ako mislite da sa 9,2 miliona evra - imate priliku u decembru. Organizujte se i dođite na izbore. Sve što mi radimo sa 100 miliona evra prihoda je jedna velika magija. Ono što je fiksno od prihoda je 9,2 miliona. Sve ostalo je naša magija. Možda vi drugi možete bolje i uspešnije. Imaćete našu podršku od decembra"
Vanredni izbori u decembru
"U decembru raspisujemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde", šokirao je Terzić i dodao: "Posle 12 godina možda je vreme za dolazak novih ljudi"
Terzić: Veliko izvinjenje!
"Veliko izvinjenje za prikazanu igru Crvene zvezde. Ne mogu da verujem da smo onako skandarali. Verovatno da sam i ja bio na zapadnoj tribini bi se okrenuo ka Tozi i rekao uprava napolje", rekao je Terzić na početku obraćanja
Očekujemo početak konferencije
Čeka se početak konferencije na Marakani. Završena je sednica UO.
Za početak - o ostavci trenera
Uprava srpskog prvaka prvo će da priča o odluci Stankovića da se povuče. Očekuje se usvajanje ostavke.
Počela je sednica UO Zvezde
Upravni odbor je zatvoren za javnost, ali pratite Kurir i prvi saznajte zaključe i odluke.
Stigao je i Zvezdan Terzić
Na pitanje "Kako ste", Terzić je kratko odgovorio: Ehhh...
Milojević ima novi klub
Vladan se definitivno ne vraća na Marakanu. Od danas je na klupi Šangaja. Opširnije:
Šta je rekao Terzić
Kratku poruku imao je generalni direktor kluba. Opširnije u posebnoj vesti:
Povratak bivšeg šefa?
Opcija koja svakako figurira i biće na stolu rukovodstva je i trener koji je na "Marakani" bio pre više od deset godina. Opširnije u posebnom tekstu:
Naslednik se čeka...
Spisak potencijalnih kandidata sadrži 4-5 imena. Opširnije u posebnom tekstu:
Sednica u 12.00, konferencija u 13.00
Iz satnice koja je poslata sa "Marakane" jasno je da nećemo imati maratonsku sednicu UO, već će sve biti jako brzo završeno.