Upravni odbor Crvene zvezde održao je hitnu sednicu na kojoj je usvojio ostavku Dejana Stankovića, a potom se javnosti obradio Zvezdan Terzić na konferenciji za medije.

Bilo je mnogo zanimljivih stvari koje je ispričao Terzić. Pre svega, poziv na vanredne izbore.

"U decembru raspisujemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde", šokirao je Terzić i dodao: "Posle 12 godina možda je vreme za dolazak novih ljudi."

Usledio je i osvrt na samu utakmicu.

"Možda smo trebali da povučemo hrabrije poteze u junu mesecu, ali šta je tu je. Nosimo odgovornost, ne toliko zbog slabog rezultat, koliko zbog igre i načina na koji smo izgledali sinoć. Crvena zvezda i sa mnogo slabijim igračima nije izgledala kao što je to bio slučaj sinoć".

1/11 Vidi galeriju Zvezdan Terzić, konferencija za medije posle meča Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa Foto: Starsport

Na pitanje o ličnoj odgovornosti, Terzić je rekao.

"Crvena zvezda je mnogo ozbiljna klub, šta to znači da sada podnesete ostavke, a igrate svaka tri dana... Mi smo obezbedili najbolje moguće uslove, šta smo mi to mogli drugačije? Jako bih voleo da se neko javi na decembarskim izborima. Svaka kritika bez ponuđenog rešenja je čista demagogija. Ko će da uđe i da se uhvati u koštac sa problemima Crvene zvezde i sva večito ogromnim raskorakom između želja navijačke javnosti i mogućnost. Evo, prihvatamo odgovornost što ćemo 10. uzastopni put da igramo Evropu. Neka igra Partizan, evo država im je dala 23 miliona za godinu dana. Možda je vreme za neke nove ljude, možda smo se mi ušuškali, a možda su i očekivanja zvezdaške javnosti nerealna."