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19:41

Igrač Partizana starter

Selektor Veljko Paunović je prilično šokirao sve odabirom startera.

U zadnjoj liniji je Nikola Simić, fudbaler Partizana. Pored njega su tu Eraković i Pavlović.

Ispred su Sergej i Maksimović, na krilima Živković i Kostić, u sredini Tadić, a najistureniji Cvetković i Jović.

19:00

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18:10

Sastavi

SRBIJA - GRČKA

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: 

SRBIJA: V. Milinković-Savić - Simić, Eraković, Pavlović - S. Milinković-Savić, Maksimović - Živković, Tadić, Kostić - Cvetković, Jović. Trener: Veljko Paunović

GRČKA: Colakis - Vajanidis, Mavropanos, Recos, Cimikas - Karecas, Kurbelis, Zafeiris, Colis - Kostulas, Pavlidis. Trener: Ivan Jovanović