SRBIJA - GRČKA: Veliko iznenađenje u timu Orlova! Niko nije očekivao ovaj potez Paunovića, igrač Partizana starter
Fudbalska reprezentacija Srbije takmičenje u elitnoj diviziji Lige nacija počinje utakmicom protiv Grčke.
Duel "Orlova" i "Helena" igra se na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu od 20.45 časova.
U okviru grupe A2 u isto vreme igraju Holandija i Nemačka.
Igrač Partizana starter
Selektor Veljko Paunović je prilično šokirao sve odabirom startera.
U zadnjoj liniji je Nikola Simić, fudbaler Partizana. Pored njega su tu Eraković i Pavlović.
Ispred su Sergej i Maksimović, na krilima Živković i Kostić, u sredini Tadić, a najistureniji Cvetković i Jović.
Tabela
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Sastavi
SRBIJA - GRČKA
Stadion: Rajko Mitić
Sudija:
SRBIJA: V. Milinković-Savić - Simić, Eraković, Pavlović - S. Milinković-Savić, Maksimović - Živković, Tadić, Kostić - Cvetković, Jović. Trener: Veljko Paunović
GRČKA: Colakis - Vajanidis, Mavropanos, Recos, Cimikas - Karecas, Kurbelis, Zafeiris, Colis - Kostulas, Pavlidis. Trener: Ivan Jovanović