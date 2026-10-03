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Fudbaleri Engleske slavili su nad Hrvatskom sa 7:0 (4:0) u meču trećeg kola Lige nacija.

Bio je ovo prvi međusobni susret ove dve selekcije posle njihovog okršaja na Svetskom prvenstvu 2026. godine, kada je Engleska slavila sa 4:2 u grupnoj fazi, a sada je opet demonstrirala silu - ovog puta na "Rujevici".

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od starta meča "gordi Albion" nametnuo je ritam koji domaći tim nije uspeo da isprati, a odbrana je bila razmontirana već u 8. minutu kada je Hari Kejn postigao prvi pogodak.

U 21. minutu u strelce se upisao Džud Belingem, u 39. Aron Gordon, a za "poker" pred odlazak na pauzu pobrinuo se Bukajo Saka u 45. minutu.

Po izlasku iz svlačionice Hariju Kejnu nije trebalo puno da upiše i drugi pogodak - u 53. minutu ponovo trese mrežu nemoćne Hrvatske.

Ni u nastavku ekipa Slavena Bilića nije uspela da nađe kakvo takvo rešenje, pa se Bukajo Saka lako prošetao do gola u 68. minutu.

Konačan rezultat postavio je Morgan Rodžers u 87. minutu.

Bilo je ovo, bez dileme, njagore veče hrvatskog fudbala u istoriji. Prethodni najubedljiviji poraz bio je onaj protiv Španije takođe u Ligi nacija 2018. godine kada su izgubili 6:0, ali ovaj ostaće upisan kao najbolniji!