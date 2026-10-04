Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan danas proslavlja 81. rođendan, a tim povodom klub je poručio da je, uprkos turbulentnih prethodnih 12 meseci, napravljen napredak na putu finansijske i organizacione stabilizacije.

"Dragi Partizanovci, svi oni koji volite crno-bele boje i koji Fudbalski klub Partizan osećate kao svoj dom i deo svoje porodice, želimo vam srećnu prvu oduvanu svećicu u devetoj deceniji postojanja Kluba", navodi se u čestitki Partizana.

Klub je istakao da je tokom godine napravljen niz koraka ka unapređenju infrastrukture i poslovanja.

"Svaki od 365 dana između 80. i 81. rođendana iskorišćen je da se Parni valjak pomeri napred. Nekad je taj korak bio manji, nekad veći, ali je sasvim sigurno da je FK Partizan na dobrom putu potpunog ozdravljenja", navodi se u saopštenju.

1/14 Vidi galeriju Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Posebno je istaknuta izgradnja novog glavnog terena u sportskom centru u Zemunu, zajedno sa natkrivenim tribinama, dok je u trening centru započeta izgradnja internata za omladinsku akademiju.

Partizan je najavio i rekonstrukciju stadiona u Humskoj, koji bi do narednog leta i Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine trebalo da dobije novi izgled.

U klubu navode da se paralelno intenzivno radi na finansijskoj stabilizaciji, kao i na realizaciji projekata koji bi trebalo da unaprede poslovanje i imidž Partizana.

"Očekuju nas izazovna vremena u kojima će se za crno-bele boje boriti jače nego ikada ranije. Na tom putu podrška vas Partizanovaca je dragocena i neophodna", poručili su iz kluba.

Bonus video: