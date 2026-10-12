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Britanski premijer Endi Bernam rekao je da će objaviti detalje svojih sastanaka sa funkcionerima Mančester sitija, zbog kritika koje je dobio zbog izjava nakon što je nezavisna komisija utvrdila da je taj fudbalski klub kriv po svim optužbama za kršenje finansijskih pravila Premijer lige.

Nezavisna komisija utvrdila je krajem septembra da je Siti kršio pravila tokom devetogodišnjeg perioda, od 2009. do 2018. godine, tako što je sa komercijalnim partnerima sklapao fiktivne ugovore kako bi tajno obezbedio više od 830 miliona funti za finansiranje svojih fudbalskih aktivnosti.

1/7 Vidi galeriju Mančester siti, stadion Etihad Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Bernamova prethodna funkcija gradonačelnika šireg područja Mančestera pokrenula je pitanja o njegovim odnosima sa vlasnicima iz Abu Dabija.

Liderka Konzervativne stranke Kemi Bejdenok zatražila je od kabineta premijera da objavi sve detalje sastanaka između predsednika vlade i visokih zvaničnika Mančester sitija.

"Liderka opozicije zatražila je od mene da objavim detalje svojih sastanaka, što ću rado učiniti. I to ću uraditi. Jasno ću objaviti sve što sam radio u saradnji sa njima tokom svog prethodnog mandata na mestu gradonačelnika šireg područja Mančestera. Zapravo, nijedan od tih sastanaka nije održan u skorije vreme. Imao sam samo jedan značajniji sastanak i to 2021. godine", rekao je Bernam u podkastu Rest iz Politiks (Rest Is Politics), preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Premijer je nedavno rekao da bi bio veoma zabrinut ukoliko bi vlasnici Mančester sitija odlučili da se povuku iz kluba, ali je kasnije odbacio tvrdnje da je svojom reakcijom "umanjio ozbiljnost nalaza" nezavisne komisije.

Pojedini klubovi Premijer lige bili su toliko zapanjeni Bernamovim stavom da su izvori rekli za BBC da su zabrinuti zbog mogućeg političkog mešanja u žalbeni postupak.

O eventualnim kaznama još nije odlučeno, a Mančester siti, koji je od početka odbacivao krivicu, žalio se na odluku komisije.

Siti se danas prvi put vratio na teren nakon objavljivanja odluke i pobedio je Liverpul 3:0 na Enfildu u Premijer ligi.

Bernam je bio gradonačelnik šireg područja Mančestera od 2017. do početka ove godine, a njegov mandat poklopio se sa dugim periodom uspeha Mančester sitija.

Tokom mandata zalagao se za ulaganja iz zemalja Persijskog zaliva kao način za podsticanje privrednog rasta Mančestera. Tu strategiju prvobitno su zastupali gradski čelnici još pre nego što je Bernam postao prvi neposredno izabrani gradonačelnik Uprave za šire područje Mančestera, naveo je BBC.

"Ne mislim da sam se pogrešno izrazio. Rekao bih da u tom trenutku nisam razmišljao o svim tim pitanjima. Bio sam usredsređen na konferenciju Laburističke stranke i davao sam intervjue u vezi s tim događajem. Takođe, nisam povezivao te dve stvari. Pitanja koja su mi postavljena dovela su ih u vezu, ali smatram da su ona potpuno odvojena", rekao je Bernam.

"Pitanja u vezi sa fudbalom razlikuju se od pitanja u vezi sa investicijama. Neki će pokušati da ih predstave kao povezane, ali, po mom mišljenju, to ne bi trebalo da rade. Nalazi nezavisne komisije o fudbalskim pitanjima ozbiljni su, kao što sam i rekao u intervjuu", dodao je premijer.

Postupak koji se odnosi na optužbe protiv Mančester sitija vodi se nezavisno od Premijer lige.

Nezavisna komisija održala je 2024. godine saslušanje koje je trajalo 42 dana, posle čega je doneta odluka objavljena prošlog meseca. Siti je proglašen krivim po svim optužbama, osim po jednoj koja se odnosila na nesaradnju sa istragom Premijer lige.

U izveštaju komisije navodi se da je "više važnih svedoka iz kluba dalo lažne iskaze u ključnim aspektima slučaja, kao i da su neki od njih svesno iznosili neistinite i nepoštene tvrdnje".