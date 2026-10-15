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Mohamed Salah se već pokazao kao veliko pojačanje Trabzona, a u Turskoj je oborio rekord.

Trabzon je trenutno peti na tabeli turske Superlige sa 13 bodova iz sedam kola, a Salah je u isto vreme najbolji strelac lige (deli poziciju sa Emanuelom Orbanom) sa sedam golova i najbolji asistent (deli poziciju sa nekoliko igrača) sa tri asistencije.

Sa direktnim uticajem na 10 golova svoje ekipe kroz golove i asistencije Mohamed Salah je oborio rekord turskog šampionata pošto niko pre njega nije stigao do ovakvog učinka u prvih sedam kola.,

1/5 Vidi galeriju Mohamed Salah u dresu Trabzona Foto: Hakan Burak Altunoz / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bivši fudbaler Liverpula je do rekorda došao na utakmici protiv Samsuna. Trabzon je pobedio rezultatom 3:0, a Salah je upisao asistenciju.

Vlahović za petama

Zanimljivo je da je reprezentativac Srbije Dušan Vlahović odmah iza Salaha kada je reč o listi strelaca. Vlahović je stigao u Bešiktaš nakon što je sezona već počela, a iako ima znatno manju minutažu od Egipćanina, ali i ostalih fudbalera koji predvode listu strelaca, Dušan je pri samom vrhu sa šest postignutih golova.

Vlahović je postigao gol na četiri utakmice, a na svakoj je bio starter, dok jedino u prvoj utakmici, u kojoj je ušao u igru sa klupe, u turskoj Superligi protiv Alanjaspora nije bio strelac.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski fudbaler je na terenu proveo 369 minuta što znači da je do sada tresao mreže na nešto više od 60 minuta u proseku i po tome je bolji od Salaha koji je odigrao 585 minuta se u strelce upiše na svakih 79,7 minuta.

Kada je reč o učinku Salaha uključujući i asistencije, on direktno doprinese golu Trabzona na svakih 58 minuta.

I Srbin ušao u istoriju

Inače, Dušan Vlahović je ispisao istoriju Bešiktaša, posto je postao prvi čovek koji je u 21. veku kao debitant vezao četiri utakmice turskog prvenstva na kojima je kao starter bio strelac barem jednog gola.

Vlahović je bio strelac na utakmici protiv Kodžaelispora u 31. minutu za vođstvo Bešiktaša od 2:1, a ispostavilo se da je to bio i pobedonosni gol pošto je utakmica završena upravo tim rezultatom.

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