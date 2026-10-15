NESTVARAN UČINAK I REKORD SALAHA, A VLAHOVIĆ JE ODMAH IZA NJEGA! Egipćanin učinio što niko pre njega nije, Srbin može da ga prestigne
- Mohamed Salah je u Trabzonu oborio rekord turske Superlige, jer je u prvih sedam kola direktno učestvovao u 10 golova.
- Dušan Vlahović je odmah iza njega sa šest golova i može da ga prestigne, iako ima znatno manju minutažu.
- Srbin je ušao i u istoriju Bešiktaša kao prvi debitant u 21. veku koji je vezao četiri prvenstvene utakmice kao starter i strelac.
Mohamed Salah se već pokazao kao veliko pojačanje Trabzona, a u Turskoj je oborio rekord.
Trabzon je trenutno peti na tabeli turske Superlige sa 13 bodova iz sedam kola, a Salah je u isto vreme najbolji strelac lige (deli poziciju sa Emanuelom Orbanom) sa sedam golova i najbolji asistent (deli poziciju sa nekoliko igrača) sa tri asistencije.
Sa direktnim uticajem na 10 golova svoje ekipe kroz golove i asistencije Mohamed Salah je oborio rekord turskog šampionata pošto niko pre njega nije stigao do ovakvog učinka u prvih sedam kola.,
Bivši fudbaler Liverpula je do rekorda došao na utakmici protiv Samsuna. Trabzon je pobedio rezultatom 3:0, a Salah je upisao asistenciju.
Vlahović za petama
Zanimljivo je da je reprezentativac Srbije Dušan Vlahović odmah iza Salaha kada je reč o listi strelaca. Vlahović je stigao u Bešiktaš nakon što je sezona već počela, a iako ima znatno manju minutažu od Egipćanina, ali i ostalih fudbalera koji predvode listu strelaca, Dušan je pri samom vrhu sa šest postignutih golova.
Vlahović je postigao gol na četiri utakmice, a na svakoj je bio starter, dok jedino u prvoj utakmici, u kojoj je ušao u igru sa klupe, u turskoj Superligi protiv Alanjaspora nije bio strelac.
Srpski fudbaler je na terenu proveo 369 minuta što znači da je do sada tresao mreže na nešto više od 60 minuta u proseku i po tome je bolji od Salaha koji je odigrao 585 minuta se u strelce upiše na svakih 79,7 minuta.
Kada je reč o učinku Salaha uključujući i asistencije, on direktno doprinese golu Trabzona na svakih 58 minuta.
I Srbin ušao u istoriju
Inače, Dušan Vlahović je ispisao istoriju Bešiktaša, posto je postao prvi čovek koji je u 21. veku kao debitant vezao četiri utakmice turskog prvenstva na kojima je kao starter bio strelac barem jednog gola.
Vlahović je bio strelac na utakmici protiv Kodžaelispora u 31. minutu za vođstvo Bešiktaša od 2:1, a ispostavilo se da je to bio i pobedonosni gol pošto je utakmica završena upravo tim rezultatom.
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