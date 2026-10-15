Aleksander Zverev u polufinalu igraće sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom...
Tenis
ZVEREV RUTINSKI DO POLUFINALA ŠANGAJA: Nemac bolji od De Minora u dva seta - evo sa kim se bori za plasman u finale!
- Aleksander Zverev se plasirao u polufinale mastersa u Šangaju pobedom nad Aleksom de Minorom 6:4, 6:4.
- Meč je trajao sat i 18 minuta, a Nemac je u oba seta po jednom oduzeo servis rivalu.
- Za finale će igrati protiv Španca Alehandra Davidoviča Fokine.
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Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se danas u polufinale masters turnira u Šangaju, pošto je pobedio Australijanca Aleksa de Minora sa 6:4, 6:4.
Trenutno drugi igrač sveta je protiv devetog na ATP listi slavio posle sat i 18 minuta igre. Nemac je u oba seta po jednom oduzimao servis De Minoru.
Aleksander Zverev, trening pred početak Australijan opena Foto: William WEST / AFP / Profimedia
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Zverev, koji je već obezbedio prvo mesto na ATP listi na kraju godine, plasirao u svoje treće polufinale u Šangaju, a prvo od 2019. godine. Sa skorom od 62 pobede i 14 poraza u ovoj sezoni, Zverev će se u borbi za plasman u finale Šangaja sastati sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom.
Kurir Sport / Beta
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