Trenutno drugi igrač sveta je protiv devetog na ATP listi slavio posle sat i 18 minuta igre. Nemac je u oba seta po jednom oduzimao servis De Minoru.

Zverev, koji je već obezbedio prvo mesto na ATP listi na kraju godine, plasirao u svoje treće polufinale u Šangaju, a prvo od 2019. godine. Sa skorom od 62 pobede i 14 poraza u ovoj sezoni, Zverev će se u borbi za plasman u finale Šangaja sastati sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom.