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Nenad Lalatović zvanično je preuzeo kormilo Novog Pazara i tako započeo svoj drugi mandat na klupi ovog kluba.

Na izuzetno posećenoj konferenciji za medije, novi-stari šef stručnog štaba istakao je veliko zadovoljstvo povratkom u grad u kojem se, kako navodi, oseća kao kod kuće.

“Imam utisak kao da nisam ni odlazio. Sedeo sam ovde sa Fikretom (Međedović, op. aut) pre četiri meseca, sada opet sedimo zajedno i znao sam da ćemo opet sedeti zajedno! Ja jesam otišao, ali srcem nisam. Moram da priznam da me je duša bolela kada sam odlazio jer otkako sam ušao u ovaj grad on je postao moj. Nekima možda to smeta, ali meni ne i uvek ću pričati da se ovde osećam kao kod kuće. Zahvalio bih se svima vama koji ste me napravili na boljeg čoveka. Neke životne stvari sam shvatio kada sam došao ovde u Pazar, nikad nije kasno da se čovek promeni i uozbilji, da shvati smisao svog života. Sve to zahvaljujući vama.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

"Nisam se nadao tome, ali me je Pazar puno promenio na bolje. Zahvalan sam svakom čoveku, majci, ocu i detetu u ovom gradu. Uželeo sam se vaše dece i njihovih trotineta (smeh). Moram da spomenem, onaj mali vozi trotinet, ja se prepao, rekoh ‘sine, polako, kako to voziš’, on meni kaže ‘Lalate, ti kada izgubiš utakmicu ja tebe ne kritikujem’… Srećan sam što sam se vratio, daću sve od sebe da napravimo dobre rezultate. Nikada nisam sumnjao u Fireta, on mi je na odlasku rekao da možda neće moći da sklopi dobar tim i igrače, ali sam mu rekao ‘svaka ti čast na svemu, napravio si tim kao da imaš budžet od 10.000.000’. To mogu samo majstori”, kazao je Lalatović.

Osvrnuo se 48-godišnji stručnjak i na ponude koje je imao u prethodnom periodu, potvrdivši da je postojalo interesovanje Nišlija nakon odlaska Marka Neđića sa Čaira.

“Čim sam otišao iz Pazara imao sam dve ponude, odbio sam ih jer sam dao reč da neću raditi nigde i da idem na odmor, na more gde nisam bio sedam godina. To sam i uradio, iako su te ponude bile primamljive. Poslednja ponuda bila je iz niškog Radničkog, nismo se dogovorili, ali ja sam u mom srcu želeo da se vratim u Pazar. Bog te nagradi kad nešto želiš, sanjaš i maštaš. Moj najveći uspeh bi sada bio kada bi Novi Pazar izašao u Evropu sa mnom, sanjam i onaj doček koji su igrači imali prošli put”, rekao je Lalatović.

Lalatović je pohvalio igrački kadar, izrazio zadovoljstvo zbog saradnje sa Ademom Ljajićem i naglasio da tim ima kvalitet za sam vrh tabele.

“Mislim da ovaj tim zaslužuje da bude među prva četiri u ligi, moram da pohvalim ekipu jer je igrala jako dobro kod prethodnog kolege Strahinje (Pandurović, op. aut). Nisu imali sreće u završnici uprkos dobrim igrama, ali rezultat mora da se sačuva. Srećan sam što sam se vratio kući, mogu da kažem da je ovo moj grad, ovde me niko nikada nije dočekao bez ljubavi. Vratio sam se zbog vas, vašeg gostoprimstva, trudio sam se da vam uzvratim ljubav. Takva ljubav navijača prema klubu kada igra Pazar, evo sada sam se naježio… Iz te čiste emocije sam se vratio, dogovorili smo se u jednoj rečenici. Prošli put bismo sigurno igrali Evropu da nam se nije povredilo četiri, pet igrača, išli smo uzlaznom putanjom. Drago mi je da se Adem Ljajić Vratio u klub, nadam se da ću i sa njim imati divnu saradnju kao i sa ostalim igračima. Čuo sam da je atmosfera dobra, želim da se tako nastavi. Pozvao bih navijače da napune stadion u nedelju, da pobedom uhvatimo priključak ka vrhu. Mi smo na četiri boda od zone ispadanja, a sa pobedom smo već blizu Evrope, na klackalici smo”, poručio je strateg Pazara.

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