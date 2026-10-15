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Fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele našalio se da bi mogao da zatraži od trenera Luisa Enrikea još slobodnih dana nakon što je bio jedan od glavnih aktera u pobedi protiv Mančester sitija u Ligi šampiona.

Dembele je upisao gol i asistenciju u sinoćnoj pobedi PSŽ-a protiv Sitija od 4:2.

Enrike ga je odmarao nakon nedavne reprezentativne pauze, dozvolivši Dembeleu da propusti subotnji meč na domaćem terenu protiv Le Mana, a protiv Sitija je izgledao izuzetno spremno.

1/4 Vidi galeriju Mančester siti - PSŽ 2:4 Liga šampiona Foto: Conor Molloy / AFP / Profimedia, Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Posle reprezentativne pauze otišao sam na odmor. Zapravo, mogao bih da tražim još odmora. Zaista uživam da igram utorkom i sredom, posebno kada se vratim sa odmora. To je pravo zadovoljstvo", rekao je Dembele za Kanal plus.

Na pitanje da li će ponovo otići na odmor, nasmejani Dembele je dodao: "Moguće je, mislim sve do marta. Trener je taj koji odlučuje".

PSŽ u subotu gostuje Strazburu u Ligi 1, pre još jedne važne utakmice u Ligi šampiona na domaćem terenu protiv Barselone sledećeg utorka.

Dembele je postigao tri gola u Ligi šampiona, ali još nije zatresao mrežu u četiri utakmice Lige 1 ove sezone. PSŽ se nalazi na šestom mestu nakon šest kola francuskog prvenstva.

"Uopšte nas ne zanima što ljudi sumnjaju u nas. Oktobar je, ovo je tek druga utakmica u Ligi šampiona. Samo treba da ostanemo na pravom putu tokom prvog dela sezone i da se pripremimo za drugi", rekao je Dembele.

Kurir Sport / Beta

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