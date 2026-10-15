"MOGAO BIH DA..." Usman Dembele poslao jaku poruku nakon demoliranja Mančester sitija!
- Usman Dembele je uz gol i asistenciju bio jedan od ključnih igrača u pobedi PSŽ-a nad Mančester sitijem 4:2 u Ligi šampiona.
- Nakon meča se našalio da bi mogao da traži još odmora od Luisa Enrikea, uz poruku da uživa da igra utorkom i sredom.
Fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele našalio se da bi mogao da zatraži od trenera Luisa Enrikea još slobodnih dana nakon što je bio jedan od glavnih aktera u pobedi protiv Mančester sitija u Ligi šampiona.
Dembele je upisao gol i asistenciju u sinoćnoj pobedi PSŽ-a protiv Sitija od 4:2.
Enrike ga je odmarao nakon nedavne reprezentativne pauze, dozvolivši Dembeleu da propusti subotnji meč na domaćem terenu protiv Le Mana, a protiv Sitija je izgledao izuzetno spremno.
"Posle reprezentativne pauze otišao sam na odmor. Zapravo, mogao bih da tražim još odmora. Zaista uživam da igram utorkom i sredom, posebno kada se vratim sa odmora. To je pravo zadovoljstvo", rekao je Dembele za Kanal plus.
Na pitanje da li će ponovo otići na odmor, nasmejani Dembele je dodao: "Moguće je, mislim sve do marta. Trener je taj koji odlučuje".
PSŽ u subotu gostuje Strazburu u Ligi 1, pre još jedne važne utakmice u Ligi šampiona na domaćem terenu protiv Barselone sledećeg utorka.
Dembele je postigao tri gola u Ligi šampiona, ali još nije zatresao mrežu u četiri utakmice Lige 1 ove sezone. PSŽ se nalazi na šestom mestu nakon šest kola francuskog prvenstva.
"Uopšte nas ne zanima što ljudi sumnjaju u nas. Oktobar je, ovo je tek druga utakmica u Ligi šampiona. Samo treba da ostanemo na pravom putu tokom prvog dela sezone i da se pripremimo za drugi", rekao je Dembele.
Kurir Sport / Beta
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