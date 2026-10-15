NAVIJAČKI SRPSKOG KLUBA DIVLJALI PO ATINI! Horor na ulicama: Njih 150 bacali kamenice, baklje... Ima povređenih, policija donela hitne mere (VIDEO)
- Noć uoči meča Panatinaikosa i Borca u Atini izbili su ozbiljni neredi u centru grada, kada se oko 150 navijača banjalučkog kluba sukobilo s policijom.
- Tokom incidenta bacane su kamenice, baklje i drugi predmeti, a policija je morala da pošalje specijalni tim u širi centar Atine.
- Povređen je jedan policajac, 11 navijača Borca je uhapšeno, a slučaj će dalje razmatrati nadležni organi.
Noć uoči utakmice Panatinaikosa i Borca iz Banjaluke u prvom kolu Lige konferencije obeležili su ozbiljni neredi u centru Atine! Navijači kluba iz Republike Srpske sukobili su se s policijom, a epilog incidenta su povređeni policajac i 11 uhapšenih.
Prema pisanju grčkih medija, do incidenta je došlo u ranim jutarnjim časovima između srede i četvrtka, kada se oko 150 navijača Borca okupilo u centru grčke prestonice, u blizini hotela u kojem su bili smešteni.
Situacija je ubrzo izmakla kontroli, a prema policijskim izveštajima, grupa je najpre ometala saobraćaj, nakon čega je došlo do eskalacije sukoba. Navijači su, kako se navodi, na policajce bacali kamenice i druge opasne predmete, dok su kod sebe imali i baklje i metalne šipke.
Zbog ozbiljnosti situacije, na lice mesta upućen je specijalni policijski tim koji je patrolirao širim centrom Atine.
Međutim, dolazak policije dodatno je podigao tenzije, pošto su, prema izveštajima, navijači napali policajce, ali i druge ljude koji su se zatekli na licu mesta.
U intervenciji je povređen jedan policajac, koji je potom prevezen u bolnicu, dok je 11 navijača Borca uhapšeno.
Očekuje se da se slučaj dalje razmatra pred nadležnim organima, dok je incident bacio senku na gostovanje banjalučkog kluba u Atini.