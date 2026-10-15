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Noć uoči utakmice Panatinaikosa i Borca iz Banjaluke u prvom kolu Lige konferencije obeležili su ozbiljni neredi u centru Atine! Navijači kluba iz Republike Srpske sukobili su se s policijom, a epilog incidenta su povređeni policajac i 11 uhapšenih.

Prema pisanju grčkih medija, do incidenta je došlo u ranim jutarnjim časovima između srede i četvrtka, kada se oko 150 navijača Borca okupilo u centru grčke prestonice, u blizini hotela u kojem su bili smešteni.

Situacija je ubrzo izmakla kontroli, a prema policijskim izveštajima, grupa je najpre ometala saobraćaj, nakon čega je došlo do eskalacije sukoba. Navijači su, kako se navodi, na policajce bacali kamenice i druge opasne predmete, dok su kod sebe imali i baklje i metalne šipke.

1/5 Vidi galeriju Lešinari - navijači Borca Foto: Starsport

Zbog ozbiljnosti situacije, na lice mesta upućen je specijalni policijski tim koji je patrolirao širim centrom Atine.

Međutim, dolazak policije dodatno je podigao tenzije, pošto su, prema izveštajima, navijači napali policajce, ali i druge ljude koji su se zatekli na licu mesta.

U intervenciji je povređen jedan policajac, koji je potom prevezen u bolnicu, dok je 11 navijača Borca uhapšeno.

Očekuje se da se slučaj dalje razmatra pred nadležnim organima, dok je incident bacio senku na gostovanje banjalučkog kluba u Atini.