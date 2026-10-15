Slušaj vest

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković posetio je Sremske Karlovce. Na sastanku sa predsednikom opštine Draženom Đurićem i predsednikom Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci Anđelkom Popovićem vođen je konstruktivan razgovor o mogućnostima za unapređenje sporta u Sremskim Karlovcima.

- Drago mi je da je predsednik opštine gospodin Đurić izrazio želju da se za sport obezbede bolji uslovi. Prioritet je obezbediti prostor za dvoranske sportove, naravno uz kontinuiranu brigu o svim sportovima - rekao je Marinković uputivši u procedure i konkurse za sportsku infrastrukturu. Marinković se potom osvrnuo i na mogućnost učešća Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci u akcijama Sportskog saveza Srbije:

Goran Marinković Dražen Đurić Foto: SSS

- Sportski savez Srbije kontinuirano osam godina sprovodi niz akcija koje obuhvataju rekreaciju velikog broja građana. Od Lige malih šampiona za predškolce, preko Seoskih igara Sportskog saveza Srbije do treninga za dame u okviru projekta Budi zdrava - vežbaj sa nama, verujem da je neka od ovih akcija interesantna i za Sremske Karlovce. Nadam se da ćemo od naredne sezone zajedničkim radom doprineti podizanju svesti o značaju fizičke aktivnosti i dodatno obogatiti sportski program ove opštine - zaključio je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije.