MARKO ARNAUTOVIĆ I ALBANAC IZ LUGANA PONOVO OČI U OČI! Prošli susret je doneo i TOTALNI HAOS: Pale BRUTALNO TEŠKE REČI, čak je i UEFA pokrenula istragu!
- Arnautović i Ezdžan Alioski ponovo će se sresti na meču Crvene zvezde i Lugana u Ligi konferencija, posle burnog sukoba na Evropskom prvenstvu 2021. godine.
- Tada je Arnautović posle gola uputio uvrede Alioskom, zbog čega je UEFA pokrenula istragu i suspendovala ga za narednu utakmicu protiv Holandije.
Predstojeći okršaj Crvene zvezde i Lugana na startu grupne faze Lige konferencija donosi i ponovni susret Marka Arnautovića i Ezdžana Alioskog - aktera jednog od najburnijih incidenata sa Evropskog prvenstva 2021. godine.
Na tom šampionatu, Austrija je u grupnoj fazi savladala Severnu Makedoniju rezultatom 3:1. Pored pobede Austrijanaca, meč je obeležila velika tenzija koja je kulminirala sukobom Arnautovića i Alioskog.
Nakon postignutog gola, Arnautović je burno reagovao i uputio oštre uvrede reprezentativcu Severne Makedonije. Reakcija makedonskog saveza bila je brza - zatražena je zvanična istraga UEFA, koja je rezultirala suspenzijom austrijskog napadača za narednu utakmicu protiv Holandije.
Izvinjenje i smirivanje strasti
Svestan posledica, Arnautović se ubrzo oglasio putem društvenih mreža kako bi smirio situaciju:
"U žaru borbe izrečene su teške reči zbog kojih želim da se izvinim, posebno prijateljima iz Severne Makedonije i Albanije. Nisam rasista, imam prijatelje širom sveta i podržavam različitost. Svi koji me poznaju, to dobro znaju", poručio je tada Arnautović.
Ko je Ezdžan Alioski?
Iskusni levi bek rođen je 1992. godine u Prilepu, a poreklom je iz mesta Crnilište. Član je reprezentacije Severne Makedonije, a poseduje i državljanstvo Švajcarske. Zanimljivo je da govori čak osam jezika: albanski, makedonski, srpskohrvatski, engleski, nemački, italijanski, francuski i španski.
Karijeru je počeo u mlađim kategorijama Jang Bojsa, a preko Šafhauzena stiže do Lugana. Dobre igre u Švajcarskoj donele su mu transfer u engleski Lids Junajted, gde je proveo četiri uspešne godine. Nakon epizoda u Al Ahliju i Fenerbahčeu, prošle sezone se vratio u Lugano, gde trenutno ima ulogu igrača u rotaciji.
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