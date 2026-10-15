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Svedočenja pristalica Ajaksa o napadima i zasedama u Splitu uznemirila su javnost u Holandiji.

Holandski mediji izveštavaju o dramatičnim iskustvima navijača, pojačanim bezbednosnim merama i strahu od novih incidenata.

Tamošnji portal "Soker njuz" objavio je da situacija sa navijačima Ajaksa u Splitu izmiče kontroli, prenoseći svedočenje jednog pristalice koji je u grad stigao poslednjim večernjim letom. Prema njegovim rečima, već na aerodromu dočekale su ga detaljne provere, a prava drama počela je kada je stigao do smeštaja.

"Opkolilo nas je 20 maskiranih muškaraca"

"Ne želim nikoga da plašim, ali ovo moram da kažem - ovde jednostavno nemaš nikakve šanse. Taksijem smo stigli u mračne ulice, a čim smo izašli, primetili su nas muškarci obučeni u crno. Nije bilo povratka. Vrlo brzo opkolila nas je grupa od oko 20 muškaraca sa fantomkama i oružjem", ispričao je navijač Ajaksa, prema citatu koji prenose holandski mediji.

On je dodao da je tokom godina video različite navijačke nerede, ali da je ono što je, kako tvrdi, doživeo u Splitu bilo "potpuno druga dimenzija". Zbog toga je odbacio uverenje da će sve proći mirno i bez ozbiljnijih problema.

Uzbuna u Holandiji zbog bezbednosti

Zbog izveštaja o incidentima oglasio se i Fabijan Nagtsam, čelnik Udruženja navijača Ajaksa. On je upozorio pristalice koje putuju u Hrvatsku da budu izuzetno oprezne, dok su iz udruženja objavili niz preporuka za kretanje po Splitu.

Navijačima je savetovano da izbegavaju staro gradsko jezgro, ne privlače pažnju i budu posebno oprezni prilikom odlaska do hotela i apartmana. Među preporukama je i da taksi ne staje direktno ispred smeštaja, već nešto dalje, kako bi putnici poslednji deo puta prešli peške i, prema savetu udruženja, smanjili mogućnost da budu primećeni.

Ovakva upozorenja dodatno su podgrejala zabrinutost u Holandiji, gde se pred utakmicu sve više pažnje posvećivalo bezbednosti gostujućih navijača, a ne samo dešavanjima na terenu.

Uhapšeno 18 navijača Ajaksa

Dodatnu pažnju izazvale su i vesti o hapšenju 18 navijača Ajaksa, kod kojih su, prema izveštajima hrvatskih medija, pronađeni noževi, kamenje i predmeti koji se povezuju sa navijačkim sukobima.

Holandski portal "Fudbal prajmur" pisao je i o napadima hrvatskih huligana na pristalice Ajaksa. Tako se uoči utakmice otvorilo više pitanja o bezbednosti u Splitu: od policijskih akcija i privođenja do tvrdnji gostujućih navijača da su bili izloženi organizovanim zasedama.

Dok se izveštaji o incidentima nižu, slika koja stiže do holandske javnosti daleko je od obične fudbalske euforije. Svedočenja o napadima, upozorenja navijačkog udruženja i informacije o hapšenjima pretvorili su gostovanje Ajaksa u priču o strahu i bezbednosnoj krizi.

Važno je naglasiti da su navodi o napadima i zasedama preneti iz svedočenja navijača i holandskih medija i da ih nije moguće iz ovog teksta nezavisno potvrditi. Ipak, sama činjenica da je udruženje navijača izdalo posebna bezbednosna uputstva pokazuje koliko je ozbiljno shvaćena zabrinutost pred utakmicu.

Umesto da u centru pažnje budu fudbal, rezultat i atmosfera na stadionu, uoči duela Hajduka i Ajaksa glavna tema postali su strah, policijske mere i dramatična svedočenja gostujućih navijača.