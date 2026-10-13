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Novi finansijski skandal trese svetski fudbal, a u centru pažnje ponovo se našao prvi čovek FIFA Đani Infantino!

Istraga britanskog lista "The Times" otvorila je ozbiljna pitanja o njegovim primanjima, dodatnim isplatama iz SAD i poslovima sa luksuznim nekretninama u Majamiju, gradu u kojem se okuplja svetska elita.

Prema dokumentima koje je analizirao britanski list, Infantino je 2024. godine, pored zvanične zarade i bonusa koje je prijavila FIFA, primio još 1,76 miliona dolara od kompanije "FWC2026 US Inc", povezane sa organizacijom Svetskog prvenstva 2026. godine.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sporna stavka nije bila prikazana u godišnjem izveštaju FIFA na način na koji su javnosti predstavljena njegova zvanična primanja. Upravo to je pokrenulo pitanje zbog čega dodatni novac nije jasno prikazan u finansijskim izveštajima organizacije koja se godinama obavezivala na transparentnost u vezi sa zaradama svojih najviših funkcionera.

Milioni na papiru, a onda još 1,76 miliona dolara!

Prema zvaničnom godišnjem izveštaju FIFA, Infantino je 2024. godine zaradio ukupno 4,274 miliona švajcarskih franaka, što je približno 4,8 miliona američkih dolara prema kursu za tu godinu.

U taj iznos ulaze osnovna bruto plata od 2,6 miliona franaka, varijabilna naknada od 1,65 miliona i dodatak od 24.000 franaka.

Ali tu se priča, prema istrazi "The Timesa", ne završava!

Američka dokumentacija kompanije "FWC2026 US Inc." pokazuje dodatnu isplatu od 1,76 miliona dolara Infantinu tokom 2024. godine. Od tog iznosa, 626.229 dolara evidentirano je kao "ostala prijavljiva naknada".

Kada se zvanična zarada i dodatna isplata posmatraju zajedno, dolazi se do približno 6,6 miliona dolara za tu godinu, pre eventualnih poreza i uz napomenu da se radi o iznosima iz različitih izvora i kategorija naknada.

Najveće pitanje nije samo koliko je novca isplaćeno već i zašto dodatna naknada nije bila jasno predstavljena javnosti u godišnjem izveštaju FIFA.

Stan od 8,6 miliona dolara! U priči Mark Entoni

Dok se raspravlja o dodatnim isplatama, pažnju je privukla i kupovina luksuznog stana u Majamiju.

Prema podacima o nekretninama koje je objavio američki medij "The Real Deal", stan u zgradi "One Thousand Museum" prodat je u oktobru 2025. godine za 8,6 miliona dolara. Kupac je bila kompanija Shadi LLC, registrovana u američkoj saveznoj državi Delaver.

Prethodni vlasnik bio je latinoamerički pevač Mark Entoni, koji je nekretninu 2021. godine kupio za 11 miliona dolara. To znači da je prodata za čak 2,4 miliona dolara manje od prethodne kupoprodajne cene.

Stan se prostire na oko 780 kvadratnih metara i ima pet spavaćih soba i šest kupatila, uz još jedno dodatno kupatilo. Zgrada je poznata po luksuznim stanovima i među njenim vlasnicima su i Dejvid i Viktorija Bekam.

Međutim, tu se pojavljuje i ime koje je dodatno podgrejalo interesovanje za slučaj: Shadi LLC.

Šta se krije iza imena "Shadi LLC"?

Prema pisanju "The Timesa", naziv kompanije "Shadi LLC" navodno je sastavljen od početnih slova imena Infantinovih ćerki, uz dodatak slova "i", koje se povezuje sa njegovim imenom.

Britanski list navodi i da je kompaniju osnovala pravna kancelarija iz Majamija koja zastupa FIFA.

Ovi detalji otvorili su dodatna pitanja o vlasničkoj strukturi i načinu na koji je obavljena kupovina. Ipak, sama registracija kompanije i kupovina nekretnine ne predstavljaju dokaz da je novac iz spornih dodatnih isplata korišćen za kupovinu stana.

Takođe, činjenica da je Mark Entoni prodao stan uz gubitak od 2,4 miliona dolara ne dokazuje da je transakcija bila protivzakonita ili da je kupac dobio posebne uslove zbog povezanosti sa FIFA.

Luksuzni život u Majamiju pod lupom

U priči o Infantinovim primanjima pojavljuje se i druga nekretnina: luksuzna vila na obali u ekskluzivnom naselju "Sunset Islands", u kojoj je predsednik FIFA, prema pisanju "The Timesa", boravio kao zakupac.

Tu kuću povezanu sa bivšim direktorom kompanije "Google" Erikom Šmitom ne treba mešati sa stanom u zgradi One Thousand Museum. Reč je o odvojenim nekretninama i različitim poslovima.

Prema izveštaju britanskog lista, deo dodatnih naknada evidentiran je u kategoriji drugih prijavljivih primanja, dok se u istrazi postavlja pitanje da li su neke od tih isplata bile povezane sa troškovima njegovog života u Majamiju.

Nije, međutim, nezavisno potvrđeno da je spornih 1,76 miliona dolara direktno iskorišćeno za kupovinu stana ili plaćanje zakupa vile.

Bivši čelnik FIFA traži istragu

Slučaj je izazvao i reakcije ljudi koji poznaju unutrašnje mehanizme svetske fudbalske organizacije.

Migel Maduro, nekadašnji predsednik FIFA komiteta za upravljanje, ocenio je da bi neprijavljivanje dodatnih naknada koje dolaze od kompanija povezanih sa FIFA moglo predstavljati jasno kršenje pravila organizacije. Zbog toga je pozvao na nezavisnu istragu.

FIFA je, prema izveštajima stranih medija, navela da se primanja predsednika i ugovorene pogodnosti utvrđuju kroz nadležni pododbor za naknade i prijavljuju američkim vlastima u skladu sa propisima. Ipak, konkretno pitanje zbog čega dodatne isplate nisu jasno prikazane u godišnjem izveštaju ostalo je bez preciznog javnog objašnjenja.

Ko će dati odgovore?

Od dodatnih miliona preko američke kompanije, preko luksuzne vile na obali, pa sve do stana vrednog 8,6 miliona dolara, slučaj otvara niz pitanja na koja javnost očekuje jasne odgovore.

Ko je odobrio dodatne isplate? Zašto one nisu bile jasno predstavljene u godišnjem izveštaju FIFA? Kakva je tačno vlasnička struktura kompanije "Shadi LLC" i iz kojih sredstava je finansirana kupovina luksuznog stana?

To su pitanja na koja bi transparentan odgovor trebalo da pruže FIFA i relevantni finansijski dokumenti.

Za sada nema javno utvrđenog dokaza da je Infantino počinio krivično delo niti da je stan kupljen novcem iz spornih isplata. Ali istraga "The Timesa" otvorila je ozbiljnu raspravu o tome koliko je transparentan sistem naknada u organizaciji koja upravlja najvećim fudbalskim takmičenjima na planeti.