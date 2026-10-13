Ljubitelji fudbala u utorak, 13. oktobra, uživaće u novoj večeri Lige šampiona ! Na programu je devet utakmica drugog kola ligaške faze, a pažnju posebno privlače dueli Galatasaraja i Barselone, Atletiko Madrida i Mančester junajteda, kao i okršaji Arsenala i Lila te Viljareala i Napolija.

Prvi mečevi počinju u 18.45, kada se sastaju Lans i Sporting, odnosno Sabah i Slavija iz Praga. Glavni program zakazan je za 21.00, kada će na teren izaći neki od najvećih evropskih klubova.