SPEKTAKL U LIGI ŠAMPIONA! BARSELONA, BAJERN I MANČESTER JUNAJTED NA ISPITU: Evo gde možete gledati prenos utakmica!
Ljubitelji fudbala u utorak, 13. oktobra, uživaće u novoj večeri Lige šampiona! Na programu je devet utakmica drugog kola ligaške faze, a pažnju posebno privlače dueli Galatasaraja i Barselone, Atletiko Madrida i Mančester junajteda, kao i okršaji Arsenala i Lila te Viljareala i Napolija.
Prvi mečevi počinju u 18.45, kada se sastaju Lans i Sporting, odnosno Sabah i Slavija iz Praga. Glavni program zakazan je za 21.00, kada će na teren izaći neki od najvećih evropskih klubova.
Prenos ovih mečeva možete uživo gledati na programi "TV Arena sport".
Raspored utakmica:
Lens - Sporting 18.45
Sabah - Slavija Prag 18.45
Arsenal - Lil 21.00
Atletiko Madrid - Mančester siti 21.00
Galatasaraj - Barselona 21.00
Inter - Klub Briž 21.00
Lajpcig - PSV 21.00
Viking - Bajern Minhen 21.00
Viljareal - Napoli 21.00
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