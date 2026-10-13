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Ljubitelji fudbala u utorak, 13. oktobra, uživaće u novoj večeri Lige šampiona! Na programu je devet utakmica drugog kola ligaške faze, a pažnju posebno privlače dueli Galatasaraja i Barselone, Atletiko Madrida i Mančester junajteda, kao i okršaji Arsenala i Lila te Viljareala i Napolija.

Prvi mečevi počinju u 18.45, kada se sastaju Lans i Sporting, odnosno Sabah i Slavija iz Praga. Glavni program zakazan je za 21.00, kada će na teren izaći neki od najvećih evropskih klubova.

Barselona - Rasing Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prenos ovih mečeva možete uživo gledati na programi "TV Arena sport".

Raspored utakmica:

Lens - Sporting 18.45

Sabah - Slavija Prag 18.45

Arsenal - Lil 21.00

Atletiko Madrid - Mančester siti 21.00

Galatasaraj - Barselona 21.00

Inter - Klub Briž 21.00

Lajpcig - PSV 21.00

Viking - Bajern Minhen 21.00

Viljareal - Napoli 21.00

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