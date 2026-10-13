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Slaviša Jokanović je došao na klupu Bazela da "gasi požar" u ovom švajcarskom fuudbalskom velikanu, ali je njegov početak na mestu šefa stručnog štaba postao i više nego košmaran.

On je debitovao debaklom u prijateljskom meču od Vintertura rezultatom 7:3, a juče je predvodio Bazel u prvoj takmičarskoj utakmici i poražen je na gostovanju Vaducu rezultatom 3:0.

Kandidat za mesto trenera Partizana Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Maksim Konstantinov/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Bazel nakon 10 odigranih kola u tamošnjoj Superligi ima tek 13 bodova na desetom mestu na tabeli i na -15 je od lidera Lugana.

"Bio sam veoma smiren. Ovde sam tek nekoliko dana, tako da nije trenutak za vikanje u svlačionici i razbijanje svega oko sebe. Ovo je bila frustrirajuća utakmica za nas. Igrali smo dobro prvih deset minuta, a onda smo igrali sve lošije i lošije. Na kraju smo poraženi i svi moramo da preuzmemo odgovornost za to. Danas nismo odgovorili izazovu na pravi način. Vaduc je bio kvalitetniji od nas i dobio je veliki broj duela", kazao je srpski stručnjak.

Kurir sport / Sportske.netNe propustite

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Slaviša Jokanović o "orlovima" Izvor: Mondo/Goran Arbutina