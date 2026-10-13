"Bio sam veoma smiren. Ovde sam tek nekoliko dana, tako da nije trenutak za vikanje u svlačionici i razbijanje svega oko sebe. Ovo je bila frustrirajuća utakmica za nas. Igrali smo dobro prvih deset minuta, a onda smo igrali sve lošije i lošije. Na kraju smo poraženi i svi moramo da preuzmemo odgovornost za to. Danas nismo odgovorili izazovu na pravi način. Vaduc je bio kvalitetniji od nas i dobio je veliki broj duela", kazao je srpski stručnjak.