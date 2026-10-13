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Srpski reprezentativci Aleksa Rakonjac i Lazar Kovačević zauzeli su 29, odnosno 30. mesto u takmičenju vazdušnom puškom trećeg dana Svetskog kupa u Kairu.

Rakonjac je zauzeo 29. mesto u konkurenciji 82 strelca, sa 628,0 krugova, saopštio je Streljački savez Srbije.

Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac Foto: Instagram/serbianshooting

Kovačević se sa dva deseta dela kruga manje plasirao na 30. poziciju. Marko Ivanović, od koga se više očekuje u trostavu, je bio 65.

Za plasman u finale je bilo neophodno zabeležiti 630,8 krugova, koliko su pogodili sedmoplasirani Čeh Privratski i osmoplasirani Austrijanac Štrempfl. Ubedljivo najprecizniji u kvalifikacijama bio je mađarski takmičar Ištvan Peni, sa 634,1 krugom.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot