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Fudbaleri Torina pobedili su večeras na svom terenu Udineze 2:1, u utakmici šestog kola italijanske Serije A.

Prednost Torinu doneo je Danijel Bragansa golom u 36. minutu, a izjednačenje Udinezeu Jurgen Ekelenkamp pogotkom u 43. minutu.

1/12 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Pobedonosan gol za Torino postigao je Sandro Kulenović u 67. minutu.

Srpski krilni napadač u ekipi Udinezea Lazar Jovanović u igru je ušao u 72. minutu.

Torino zauzima 12. mesto na tabeli sa sedam bodova, dok se Udineze, koji je u večerašnjem meču pretrpeo svoj četvrti uzastopni poraz u Seriji A, nalazi na 15. poziciji sa četiri boda.