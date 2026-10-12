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Fudbaleri Levantea odigrali su večeras na svom terenu u Valensiji nerešeno protiv Sevilje 3:3, u utakmici osmog kola španske Primere.

Prednost Sevilji doneo je Robi Ur golom u 13. minutu, a vođstvo je uvećao Feliks Koreja pogotkom u 54. minutu.

1/10 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Vođstvo Sevilje smanjio je Ivan Romero golom u 57. minutu, a izjednačenje Levanteu doneo je Dela pogotkom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

U nadoknadi drugog poluvremena viđena su još dva pogotka. Prednost Sevilji vratio je Isak Romero golom u petom minutu, a izjednačenje Levanteu Ifeanji Ndukve pogotkom u 10. minutu.

Sevilja je od šestog minuta nadoknade drugog poluvremena igrala sa igračem manje, pošto je tad Isak Romero dobio drugi žuti karton zbog provociranja protivničkih navijača prilikom proslave svog pogotka.

Srpski napadač u ekipi Levantea Petar Ratkov u igru je ušao u 56. minutu.

Sevilja je peta na tabeli sa 14 bodova, dok Levante zauzima 17. mesto sa šest bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Sevilja protiv Real Madrida, a Levante protiv Deportivo La Korunje.