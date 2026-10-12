Slušaj vest

Nije tako česta pojava da jedan takmičar, u ovom slučaju Nikša Đuričković, tokom sezone vozi na dva „fronta“ (dva Saveza) i istu kruniše titulama šampiona u mini rotaks klasi.

Hronološki prvu je osvojio ubedljivim nastupima u Otvorenom prvenstvu i nacionalnom šampionatu Sportskog auto karting saveza Srbije (SAKSS), a drugu čini se još ubedljivije u Srpskom sportskom karting savezu (SSKS).

Nikša Đuričković, karting Foto: Plumrace

 – Kada su u pitanju takmičenja u Srbiji, sezonu sam završio na najbolji mogući način. Osvojio sam dve titule u dva Saveza i stavio tačku na takmičenja na domaćim stazama. Prvo sam u subotu na Ada Huji dao doprinos tako što smo se pojavili na početku takmičenja, gde sam konkurenciji poželeo mnogo uspeha i krenuli smo dalje, jer sam titulu za SAKSS „overio“ trku pre kraja. Druga titula me je čekala u Jagodini za SSKS. Nedelju je obeležila kiša i dosta zahtevni uslovi za vožnju, ali mi to nije smetalo da budem ubedljiv na stazi, a u prilog govori i podatak da sam imao prednost od pola kruga i više. Iz ove perspektive je sada lako pričati, ali tokom sezone sam se trudio da na svakoj trci dam maksimum, što je dalo rezultate. U tome su mi maksimalno pomagali mehaničar i naravno roditelji, tako da su titule zajednički trud – rekao je Nikša Đuričković.

Što se tiče aktuelne sezone na međunarodnoj sceni za mlađanog Đuričkovića sledi još nekoliko izazova.

– Dok ima takmičenja u okruženju mi ćemo ići i boriti se sa konkurencijom, kako bi se na najbolji mogući način pripremio za narednu sezonu – jasan je Đuričković junior.

Ne propustiteOstali sportoviŽESTOKA KONKURENCIJA U KEČKEMETU: Đuričković sa RMC CE rivalima na takmičenju u Mađarskoj
Nikša-Đuričković-Kečkemet-rotaks-mini-RMC-oktobar-2026.jpg
Ostali sportoviBEOGRAD UVERTIRA ZA CEZ: Nikša Đuričković se priprema za vikend u Kečkemetu
Nikša-Đuričković-Autokomerc-SSKS-rotaks-mini-septembar-2026.jpg
Ostali sportoviPOTPUNA DOMINACIJA: Đuričković najbrži na Ada Huji
Nikša-Đuričković-Zalužani-Banja-Luka-jun-2026-800x510.jpg
Ostali sportoviMEĐUNARODNA KARTING TRKA: Nikša Đuričković obeležio jubilej u Jagodini
Nikša-Đuričković-Jagodina-SKSS-jun-2026.jpg-Foto-Pavle-Krstić-618x510.jpg

03:45
"UVEK SAM VOLEO BRZINU, ADRENALIN MI STRUJI KROZ VENE!" Čudo od deteta i PRVI SRBIN koji je osvojio Svetsko prvenstvo U KARTINGU Izvor: Kurir TV