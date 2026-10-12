– Kada su u pitanju takmičenja u Srbiji, sezonu sam završio na najbolji mogući način. Osvojio sam dve titule u dva Saveza i stavio tačku na takmičenja na domaćim stazama. Prvo sam u subotu na Ada Huji dao doprinos tako što smo se pojavili na početku takmičenja, gde sam konkurenciji poželeo mnogo uspeha i krenuli smo dalje, jer sam titulu za SAKSS „overio“ trku pre kraja. Druga titula me je čekala u Jagodini za SSKS. Nedelju je obeležila kiša i dosta zahtevni uslovi za vožnju, ali mi to nije smetalo da budem ubedljiv na stazi, a u prilog govori i podatak da sam imao prednost od pola kruga i više. Iz ove perspektive je sada lako pričati, ali tokom sezone sam se trudio da na svakoj trci dam maksimum, što je dalo rezultate. U tome su mi maksimalno pomagali mehaničar i naravno roditelji, tako da su titule zajednički trud – rekao je Nikša Đuričković.