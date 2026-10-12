DUPLO SLAVLJE: Nikša Đuričković dvostruki šampion Srbije
Nije tako česta pojava da jedan takmičar, u ovom slučaju Nikša Đuričković, tokom sezone vozi na dva „fronta“ (dva Saveza) i istu kruniše titulama šampiona u mini rotaks klasi.
Hronološki prvu je osvojio ubedljivim nastupima u Otvorenom prvenstvu i nacionalnom šampionatu Sportskog auto karting saveza Srbije (SAKSS), a drugu čini se još ubedljivije u Srpskom sportskom karting savezu (SSKS).
– Kada su u pitanju takmičenja u Srbiji, sezonu sam završio na najbolji mogući način. Osvojio sam dve titule u dva Saveza i stavio tačku na takmičenja na domaćim stazama. Prvo sam u subotu na Ada Huji dao doprinos tako što smo se pojavili na početku takmičenja, gde sam konkurenciji poželeo mnogo uspeha i krenuli smo dalje, jer sam titulu za SAKSS „overio“ trku pre kraja. Druga titula me je čekala u Jagodini za SSKS. Nedelju je obeležila kiša i dosta zahtevni uslovi za vožnju, ali mi to nije smetalo da budem ubedljiv na stazi, a u prilog govori i podatak da sam imao prednost od pola kruga i više. Iz ove perspektive je sada lako pričati, ali tokom sezone sam se trudio da na svakoj trci dam maksimum, što je dalo rezultate. U tome su mi maksimalno pomagali mehaničar i naravno roditelji, tako da su titule zajednički trud – rekao je Nikša Đuričković.
Što se tiče aktuelne sezone na međunarodnoj sceni za mlađanog Đuričkovića sledi još nekoliko izazova.
– Dok ima takmičenja u okruženju mi ćemo ići i boriti se sa konkurencijom, kako bi se na najbolji mogući način pripremio za narednu sezonu – jasan je Đuričković junior.