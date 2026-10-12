Slušaj vest

Nakon 9 odigranih kola suzio se krug favorita za osvajanje šampionskih titula na Super ligi Srbije u šahu za 2026. godinu.

U OPEN konkurenciji (muškarci) Radnik je očekivano savladao Gornju Jablanicu iz Medveđe, rezultatom 4:2, kao i Crvena zvezda indisponirani Hercegovaj iz Gajdobre, rezultatom 5:1. Rudar i Naftagas su rutinskim 3:3 obezbedila opstanak a Partizan je nakon poraza od PTT-a sve dalje od šansi da zadrži prvoligaški status.

1/7 Vidi galeriju Šah - prvenstvo Srbije 9. kolo Foto: Šahovski Savez Srbije

U jednom od derbija kola Radnički Zmaj i Požega odigrali su nerešno 3:3 posle velike borbe, dok je Jelica PEP neočekivano odigrala samo 3:3 protiv Deča i tako im dala teoretsku šansu da mogu da se spasu ispadanja.

Na tabeli vodi Radnik sa 19, dok ga u stopu prati Crvena zvezda sa 18 meč bodova. Njihov okršaj u 10. kolu će verovatno rešiti pitanje pobednika lige. Borba za medalju je i dalje neizvesna jer Požega i PTT imaju po 16 a Jelica 15 meč bodova.

Na začelju tabele je praktično već sve jasno.

Deč sa 7, Partizan sa 6 i Hercegovac sa 2 meč boda, najverovatnije ispadaju iz Super lige Srbije.

Kod dama, u derbiju kola, Sirmium je pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 3:1, dok je OŠK Paraćin Outpost Chess ostvario tesnu, ali medalje vrednu pobedu protiv Zlatara iz Nove Varoši. Veoma važnu pobedu u borni za opstanak ostvario je Polet iz Rastine protiv Jelice PEP iz Goračića. Utešnu pobedu ostvario je i DŠK Osnovac iz Niša protiv Mirijeva rezultatom 3:1. Rudar i Jugović su posle velike borbe odigrali 2:2 i tako se spasili ispadanja iz elitnog društva.

Vodeći Čast i Slava je bio slobodan u ovom kolu, pa im je Sirmium prišao na dva, a OŠK Paraćin Outpost Chess na 3 meč boda.

Dva kola pred kraj, Čast i Slava ima 21 meč bod, Sirmium 19, a OŠK Paraćin Outpost Chess 18 meč bodova. Među njima treba i tražiti osvajače medalja jer iza njih slede Mirijevo sa 13, te Crvena Zvezda i DŠK Osnovac sa po 12 meč bodova.

Na začelju se nalaze Rudar i Polet sa po 7 meč bodova (ali i međusobnim duelom u poslednjem kolu), te Jelica PEP sa 5, odnosno Zlatar sa 4 meč boda. Jelica PEP i Zlatar se samo čudom mogu spasiti da ne ispadnu iz lige.