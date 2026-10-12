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Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović imao je priliku da se susretne sa jednom od najvećih fudbalskih legendi, Dejvidom Bekamom, a njihov zajednički trenutak sada je osvanuo i na društvenim mrežama.

Bekam je prisustvovao utakmici Hjuston Roketsa i Dalas Maveriksa u Kini, gde se fotografisao sa nekoliko košarkaških zvezda. Među njima su bili i Bogdanović, kao i njegov saigrač Teri Ison.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Nekadašnji kapiten engleske reprezentacije objavio je tri fotografije na Instagramu, a posebnu pažnju privukao je susret sa legendarnim Jao Mingom, kao i fotografija sa mladim NBA talentom Kuperom Flegom.

Ni Bogdan nije ostao nem na objavu, već se kratko javio u komentarima i uputio poruku slavnom fudbaleru.

- Lepo je videti te, legendo - napisao je Bogdanović.

Susret dve sportske zvezde tako je dobio i nastavak na društvenim mrežama, a fotografija je još jednom pokazala kako velike sportske ličnosti povezuje međusobno poštovanje, bez obzira na to kojim se sportom bave.

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