Slušaj vest

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović imao je priliku da se susretne sa jednom od najvećih fudbalskih legendi, Dejvidom Bekamom, a njihov zajednički trenutak sada je osvanuo i na društvenim mrežama.

Bekam je prisustvovao utakmici Hjuston Roketsa i Dalas Maveriksa u Kini, gde se fotografisao sa nekoliko košarkaških zvezda. Među njima su bili i Bogdanović, kao i njegov saigrač Teri Ison.

Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Nekadašnji kapiten engleske reprezentacije objavio je tri fotografije na Instagramu, a posebnu pažnju privukao je susret sa legendarnim Jao Mingom, kao i fotografija sa mladim NBA talentom Kuperom Flegom.

Ni Bogdan nije ostao nem na objavu, već se kratko javio u komentarima i uputio poruku slavnom fudbaleru.

- Lepo je videti te, legendo - napisao je Bogdanović.

Susret dve sportske zvezde tako je dobio i nastavak na društvenim mrežama, a fotografija je još jednom pokazala kako velike sportske ličnosti povezuje međusobno poštovanje, bez obzira na to kojim se sportom bave.

Ne propustiteFudbalPARTIZAN SMENIO TRENERA: Serija loših rezultata naterala crno-bele na radikalan potez
Zoran Simeunović
EvroligaEVO KOLIKO SE VERUJE U ZVEZDU! Kladionice odredile kvote pred duel sa Asvelom!
KK Crvena zvezda
KošarkaDRES MAJKLA DŽORDANA IZ FILMA "POSLEDNJI PLES" PRODAT ZA REKORDNU SUMU: Ovo je najviša cena ikad plaćena za košarkaški suvenir
profimedia0020982030aaaaaaaaa.jpg
EvroligaOBRADOVIĆ PRED POVRATAK U ARENU! Željko govorio o Partizanu i navijačima, emocije još drži pod kontrolom!
PARTIZAN-VIRUS_134.JPG

BONUS VIDEO:

01:00
Majkl Džordan Izvor: Instagram/basketball_23_edit_