BOGDAN I BEKAM ZAJEDNO! Legendarni fudbaler objavio fotografiju sa kapitenom Srbije, odmah se javio i Srbin! (FOTO)
Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović imao je priliku da se susretne sa jednom od najvećih fudbalskih legendi, Dejvidom Bekamom, a njihov zajednički trenutak sada je osvanuo i na društvenim mrežama.
Bekam je prisustvovao utakmici Hjuston Roketsa i Dalas Maveriksa u Kini, gde se fotografisao sa nekoliko košarkaških zvezda. Među njima su bili i Bogdanović, kao i njegov saigrač Teri Ison.
Nekadašnji kapiten engleske reprezentacije objavio je tri fotografije na Instagramu, a posebnu pažnju privukao je susret sa legendarnim Jao Mingom, kao i fotografija sa mladim NBA talentom Kuperom Flegom.
Ni Bogdan nije ostao nem na objavu, već se kratko javio u komentarima i uputio poruku slavnom fudbaleru.
- Lepo je videti te, legendo - napisao je Bogdanović.
Susret dve sportske zvezde tako je dobio i nastavak na društvenim mrežama, a fotografija je još jednom pokazala kako velike sportske ličnosti povezuje međusobno poštovanje, bez obzira na to kojim se sportom bave.
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