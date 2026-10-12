Slušaj vest

Fudbaleri Mladosti iz Lučana odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv OFK Beograda 0:0, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.

Super liga Srbije 2026/2027 Foto: Printskrin, TV Arena sport / Screenshot

Mladost je šesta na tabeli sa 17 bodova, dok OFK Beograd zauzima 11. mesto sa 10 bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Mladost u Beogradu protiv Crvene zvezde, a OFK Beograd u Šapcu protiv Mačve.

Ne propustiteFudbalNEMANJA RADONJIĆ SE OGLASIO I OTVORIO DUŠU POSLE PRELASKA U ČUKARIČKI: "Jedva čekam da ponovo budem na terenu, siguran sam da..."
radonjic2-1024x576.jpeg
FudbalPOZNATO JE KADA ĆE PARTIZAN IGRATI PROTIV RADNIČKOG! Ovo je novi termin utakmice u Nišu!
PARTIZAN-NOVI PAZAR_32.JPG
FudbalPARTIZAN POPRAVIO POZICIJU, ALI... Ovako izgleda tabela Super lige Srbije
ZZZ__3.JPG
FudbalČOLOVIĆ HEROJ "PROVINCIJSKOG URUGVAJA": Stefan strelac posle tačno tri godine za veliki bod Mačve
CUKARICKI-MACVA_72.JPG
FudbalNIŠTA OD LALATOVIĆA! Radnički iz Niša vraća drugog bivšeg trenera: Nikola Drinčić menja Marka Neđića
RADNICKI NIS-PARTIZAN_07.JPG