Mladost je šesta na tabeli sa 17 bodova, dok OFK Beograd zauzima 11. mesto sa 10 bodova
Fudbal
LUČANI NISU VIDELI GOLOVE: Remi Mladosti i OFK Beograda u Super ligi Srbije
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Fudbaleri Mladosti iz Lučana odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv OFK Beograda 0:0, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.
Super liga Srbije 2026/2027 Foto: Printskrin, TV Arena sport / Screenshot
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Mladost je šesta na tabeli sa 17 bodova, dok OFK Beograd zauzima 11. mesto sa 10 bodova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Mladost u Beogradu protiv Crvene zvezde, a OFK Beograd u Šapcu protiv Mačve.
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