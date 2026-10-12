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Frenk Lampard uspeo je da uvede Koventri u Premijer ligu, a posle teškog početka sezone njegova ekipa pokazuje da ima šta da traži u elitnom rangu engleskog fudbala.

Koventri je u šestom kolu pred svojim navijačima deklasirao Njukasl rezultatom 4:1 i tako stigao do druge uzastopne pobede, nakon što je prethodno savladao Notingem Forest sa 1:0.

Domaćin je poveo već u šestom minutu, kada je Džek Rudoni realizovao penal. Prednost je udvostručio Sidiki Šerif na početku drugog poluvremena, a nadu gostima vratio je Sven Botman pogotkom u 70. minutu.

Ipak, Koventri nije dozvolio preokret. Elis Sims je u 81. minutu ponovo odveo domaće na dva gola prednosti, dok je Stiven Mfuni pet minuta kasnije postavio konačnih 4:1.

Posle četiri uvodna poraza, Lampardov tim vezao je dva trijumfa i poslao jasnu poruku konkurentima da ga ne treba otpisivati u borbi za opstanak.

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