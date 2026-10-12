Slušaj vest

Srpski reprezentativci nastavili su jesenje takmičarske nastupe u Istanbulu.

Svetski turnir serije International Challenge održan je, od 7. do 11. oktobra, u gradu koji spaja dva kontinenta. Naši reprezentativci, predvođeni Nikolom Mijačićem, trenerom reprezentacija, nastupali su u konkurencijama muškog singla, ženskog singla, muškog i mešovitog dubla.

1/7 Vidi galeriju Badminton Foto: Www.badminton.org.rs

Najbolji rezultat ostvarili su Mihajlo Tomić i Viktor Petrović plasmanom u četvrtfinale turnira u muškim parovima. Nakon ubedljivih pobeda u dva seta nad parom Kok / Lim iz Malezije i bugarskim dublom Panev / Stojanov, naše reprezentativce je u četvrtfinalu dočekao domaći par Aktaš / Sonmez. Posle dobijenog prvog seta (21:15), Turci su uspeli da preokrenu i izjednače na 1-1 (16:21). U veoma neizvesnom trećem setu Mihajlo i Viktor nisu iskoristili blagu prednost u samoj završnici i izgubili su meč za novu svetsku medalju sa dva poena razlike (19:21).

U konkurenciji muških parova, Andrija Doder i Sergej Lukić, nakon pobede nad mađarskim parom Horvat / Kiš-Kasa (21:13, 21:17), u meču osmine finala poraženi su od trećih nosioca iz Španije, muškog dubla Fernandez / Perals u tri seta (22:20, 17:21, 11:21), kasnijim osvajačima bronzane medalje. Naš najbolji mešoviti par Mihajlo Tomić / Anđela Vitman, kao treći nosilac ’’svetskog Čelendža’’, doživeo je neočekivan poraz u meču osmine finala od neugodnog indijskog para Aman / Mirkhelkar (14:21, 19:21). Sara Lončar je zabeležila dve važne pobede nad domaćim takmičarkama Burat i Iskan u kvalifikacijama turnira u ženskom singlu ali je u trećem, za plasman u glavni žreb, nakon preokreta poražena od Francuskinje Leonis Hue u tri seta (21:16, 10:21, 12:21). Viktor Petrović je nastupio i u konkurenciji muškog singla. U kvalifikacijama je zabeležio veliku pobedu protiv Huang Yu Kaija iz Kineskog Tajpeja (21:17, 21:19), dok je u meču za ulazak u glavni žreb poražen u tri seta od iskusnog reprezentativca Turske Emre Lalea (21:16, 9:21, 14:21).

’’Na izuzetno jakom turniru u Istanbulu, serije Challenge, u konkurenciji takmičara iz Evrope, Azije i Australije, naši reprezentativci su ostvarili zapažene rezultate. Veoma sam zadovoljan prikazanom igrom, osim u mešovitim parovima. Malo je sreće i koncentracije u ključnim momentima mečeva falilo da ponovo dođemo i do nove svetske medalje. Reprezentativci su pokazali napredak u igri i to raduje pred nastavak sezone. Već u četvrtak nas čeka novi izazov, svetski turnir u Češkoj. Još jedno takmičenje Challenge ranga. Nadam se da ćemo podići formu i nastaviti sa još boljim partijama.’’, izjavio je Nikola Mijačić, trener reprezentacija Srbije.