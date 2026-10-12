MUŠKI DUBL MEĐU OSAM NAJBOLJIH: Tomić i Petrović na dva poena od nove svetske medalje
Srpski reprezentativci nastavili su jesenje takmičarske nastupe u Istanbulu.
Svetski turnir serije International Challenge održan je, od 7. do 11. oktobra, u gradu koji spaja dva kontinenta. Naši reprezentativci, predvođeni Nikolom Mijačićem, trenerom reprezentacija, nastupali su u konkurencijama muškog singla, ženskog singla, muškog i mešovitog dubla.
Najbolji rezultat ostvarili su Mihajlo Tomić i Viktor Petrović plasmanom u četvrtfinale turnira u muškim parovima. Nakon ubedljivih pobeda u dva seta nad parom Kok / Lim iz Malezije i bugarskim dublom Panev / Stojanov, naše reprezentativce je u četvrtfinalu dočekao domaći par Aktaš / Sonmez. Posle dobijenog prvog seta (21:15), Turci su uspeli da preokrenu i izjednače na 1-1 (16:21). U veoma neizvesnom trećem setu Mihajlo i Viktor nisu iskoristili blagu prednost u samoj završnici i izgubili su meč za novu svetsku medalju sa dva poena razlike (19:21).
U konkurenciji muških parova, Andrija Doder i Sergej Lukić, nakon pobede nad mađarskim parom Horvat / Kiš-Kasa (21:13, 21:17), u meču osmine finala poraženi su od trećih nosioca iz Španije, muškog dubla Fernandez / Perals u tri seta (22:20, 17:21, 11:21), kasnijim osvajačima bronzane medalje. Naš najbolji mešoviti par Mihajlo Tomić / Anđela Vitman, kao treći nosilac ’’svetskog Čelendža’’, doživeo je neočekivan poraz u meču osmine finala od neugodnog indijskog para Aman / Mirkhelkar (14:21, 19:21). Sara Lončar je zabeležila dve važne pobede nad domaćim takmičarkama Burat i Iskan u kvalifikacijama turnira u ženskom singlu ali je u trećem, za plasman u glavni žreb, nakon preokreta poražena od Francuskinje Leonis Hue u tri seta (21:16, 10:21, 12:21). Viktor Petrović je nastupio i u konkurenciji muškog singla. U kvalifikacijama je zabeležio veliku pobedu protiv Huang Yu Kaija iz Kineskog Tajpeja (21:17, 21:19), dok je u meču za ulazak u glavni žreb poražen u tri seta od iskusnog reprezentativca Turske Emre Lalea (21:16, 9:21, 14:21).
’’Na izuzetno jakom turniru u Istanbulu, serije Challenge, u konkurenciji takmičara iz Evrope, Azije i Australije, naši reprezentativci su ostvarili zapažene rezultate. Veoma sam zadovoljan prikazanom igrom, osim u mešovitim parovima. Malo je sreće i koncentracije u ključnim momentima mečeva falilo da ponovo dođemo i do nove svetske medalje. Reprezentativci su pokazali napredak u igri i to raduje pred nastavak sezone. Već u četvrtak nas čeka novi izazov, svetski turnir u Češkoj. Još jedno takmičenje Challenge ranga. Nadam se da ćemo podići formu i nastaviti sa još boljim partijama.’’, izjavio je Nikola Mijačić, trener reprezentacija Srbije.
Učešće srpskog tima na ’’NAVEK Türkiye International Challenge 2026’’ podržalo je Ministarstvo sporta Republike Srbije obezbedivši potrebna finansijska sredstva.