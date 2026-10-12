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Fudbaleri Atalante pobedili su večeras na svom terenu u Bergamu Veneciju 3:1, u utakmici šestog kola Serije A, i prekinuli svoj niz od tri uzastopna poraza u italijanskom prvenstvu.

Prednost Atalanti doneo je Frank Kesje golom u četvrtom minutu, a vođstvo je uvećao Nikola Krstović pogotkom dva minuta kasnije.

1/12 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Treći gol za Atalantu postigao je Krstović u 30. minutu, dok je konačan rezultat postavio krilni igrač Venecije Antuan Eno pogotkom u 37. minutu.

Atalanta je od 89. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Elif Elmas, nakon što je klizećim startom sa leđa nezgodno nagazio vezistu Venecije Torira Johana Helgasona.

Srpski golman Filip Stanković odigrao je celu utakmicu za Veneciju, dok je njegov sunarodnik u ekipi Atalante Lazar Samardžić u igru ušao u 60. minutu.

Atalanta se nalazi na 10. poziciji na tabeli sa devet bodova, dok Venecija, nakon svog šestog vezanog poraza u Seriji A ove sezone, zauzima poslednje, 20. mesto bez osvojenog boda.

Atalanta će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Milana, dok će Venecija dočekati Napoli.