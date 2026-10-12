Slušaj vest

Fudbaleri Mladosti i OFK Beograda su u Lučanima, u 11. kolu Superlige Srbije, odigrali bez golova.

Meč na Stadionu u Lučanima završen je 0:0.

Omladinci OFK Beograda Foto: Privatna arhiva

Zanimljivo je da domaćin nije imao ni jedan šut u okvir gola od ukupno osam, dok je OFK dvaput gađao u okvir iz 12 pokušaja.

Beograđanima je ovo bio peti meč u nizu bez pobede i sada se nalaze na 11. mestu tabele, dok je Mladost petim remijem u sezoni ostala tik iznad zone plej-auta.

Mladost sada očekuje duel na "Marakani" 18. oktobra, dok OFK ide u Mačvu dan ranije.

Ne propustiteFudbalFEŠTA U PANČEVU! Železničar razbio Zemun!
zeleznicar-zvezda-48179.JPG
FudbalNAKON DUGO ČEKANE POBEDE! Saša Ilić progovorio o svemu - loše čuva za igrače u svlačionici!
PARTIZAN-NOVI PAZAR_04.JPG
FudbalBRUKA I SRAMOTA U HUMSKOJ! Teren Partizana u očajnom stanju, ovakva slika ne ide na čast velikom klubu! (FOTO)
PARTIZAN-NOVI PAZAR_09.JPG
FudbalSUPERLIGA SRBIJE! Vojvodina pregazila Radnički u Nišu, Novosađani nastavili poteru za Zvezdom!
PARTIZAN-VOJVODINA_12.JPG

BONUS VIDEO:

00:14
Nikola Krstović postigao i drugi gol za Atalantu protiv Venecije Izvor: CBS Sports/Screenshot