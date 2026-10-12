U 11. kolu Superlige Srbije, Mladost i OFK Beograd odigrali su bez golova, podelivši bodove na stadionu u Lučanima.
11. kolo
SUPERLIGA SRBIJE! Bez golova u Lučanima, Mladost i OFK Beograd podelili bodove!
Slušaj vest
Fudbaleri Mladosti i OFK Beograda su u Lučanima, u 11. kolu Superlige Srbije, odigrali bez golova.
Meč na Stadionu u Lučanima završen je 0:0.
Omladinci OFK Beograda Foto: Privatna arhiva
Vidi galeriju
Zanimljivo je da domaćin nije imao ni jedan šut u okvir gola od ukupno osam, dok je OFK dvaput gađao u okvir iz 12 pokušaja.
Beograđanima je ovo bio peti meč u nizu bez pobede i sada se nalaze na 11. mestu tabele, dok je Mladost petim remijem u sezoni ostala tik iznad zone plej-auta.
Mladost sada očekuje duel na "Marakani" 18. oktobra, dok OFK ide u Mačvu dan ranije.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši